Nuevo récord: el dólar blue sube a $ 216 y también escala el riesgo país

El riesgo país, el indicador de JP Morgan que mide el sobre costo de la deuda Argentina, sube 1,3% en la apertura y llega a 1915 puntos básicos. Es el registro más alto desde el canje de bonos argentinos de septiembre de 2020 y deja en evidencia la incertidumbre que golpea al mercado a partir de las demoras en cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario.

Esa incertidumbre también se hace sentir sobre los dólares alternativos. Este viernes el dólar blue aumenta dos pesos, a $ 216 y marca un nuevo récord. El informal subió diez pesos en lo que va del año.

​Los dólares financieros también siguen en alza, lo que lleva al dólar MEP a $ 215,7 y el contado con liqui a $ 218,7.

Con esto la brecha llega al 108% para el informal y al 110% para el contado con liqui.

Las demoras en cerrar el acuerdo con el FMI impulsan la dolarización como forma de cobertura ante la incertidumbre. Y a la vez empujan a la baja al precio de los bonos argentinos, que perdieron 10% en lo que va de enero y cotizan 40% por debajo del valor que tenían en su lanzamiento, en septiembre de 2020.

Cuando se realizó el canje de deuda, el riesgo país bajó a 1000 puntos y desde entonces viene escalando. Los 1915 puntos de hoy marcan el registro más alto desde que se concretó el canje. En los primeros 20 días del año, el indicador de JP Morgan trepó 12,9%.

Esta escalada se potenció a partir del momento en el que el ministro Martín Guzmán admitió que las conversaciones con el FMI no avanzan por falta de acuerdo en torno al "sendero fiscal".

Desde entonces, y pese a que el Gobierno dio algunos pasos para alinearse con los pedidos del FMI para ordenar la economía argentina, no llegaron señales concretas de que la negociación vuelva a encaminarse.

Escalada verbal

En los últimos días, el Banco Central aceleró el ritmo de devaluación para evitar que la divisa norteamericana se siga atrasando con respecto a la inflación. En 2021 el dólar oficial subió 22% contra un índice de precios que se incrementó 50,9%.

En enero el dólar oficial se mueve a una velocidad de 2,6% mensual, contra una inflación esperada en torno al 3,7%.

Sin embargo, el Central no logra acumular reservas, otro punto que produce rispideces en el dialogo con el Fondo. Esta semana tuvo que vender a US$ 140 millones y sigue perdiendo reservas netas, lo que lo deja sin combustible para enfrentar los fuertes vencimientos de este trimestre, que suman US$ 4.800 millones.

Además, ayer se conoció el resultado fiscal del 2021, con un rojo del 3% del PBI, lo que muestra un ajuste mayor al esperado, ya que 2020 había llegado en 6,5%. Con esto Guzmán se va a acercando a las pretensiones del FMI, que busca que Argentina vaya reduciendo el déficit y lo lleve a 0% en el 2025.

Para el Gobierno, este ritmo de ajuste es demasiado elevado y pretenden llegar al 0% recién en 2027.

Sin embargo estas dos señales no consiguieron llevar tranquilidad a los mercados, que ven con preocupación las divergencias dentro de la coalición gobernante, donde no cede la escalada verbal del kirchnerismo con perpetuos reproches contra el FMI y a los US$ 44.000 millones que le entregaron en 2018 y 2019 al gobierno de Mauricio Macri.

