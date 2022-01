Graciela Ocaña, diputada nacional de Juntos por el Cambio, se refirió en CNN Radio a la denuncia realizada contra la titular del PAMI: “La denuncia se basa en cómo está estructurado el directorio del PAMI y en que hubo abandono de persona”.

“El PAMI es conducido por tres personas que designa el presidente y los tres estaban de vacaciones”, indicó en diálogo con Digamos Todo. Y agregó: “Esto tiene que tener una consecuencia porque dejaron a los jubilados a la deriva”.

Ocaña sostuvo que Luana Volnovich sigue con el mandato, porque el presidente Alberto Fernández, “no puede mover un alfiler de su gobierno sin la autorización de Cristina y Máximo Kirchner”.

“Alberto Fernández habrá querido hacer algún cambio y no lo pudo hacer. Esto muestra que el presidente no tiene poder. Desde lo político seguro no pase nada, pero quiero que pase desde lo judicial”, dijo Ocaña.

En tanto a la denuncia, la diputada dijo que “se refiere a que hay abandono de personas porque hay prestaciones que no se dieron y además hubo falta de insumos ya que no había quien lo autorice”.

“No tengo dudas de que el PAMI responde a la Campora porque tiene mucho valor para ellos”, señaló. Y añadió: “El PAMI se ha convertido en una agencia de colocación de empleados”.