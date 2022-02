Contaminación de agua en Parque Hermoso: denuncian a un frigorífico por desechos en las napas

"Tenemos un problema grave ya que acá no contamos con redes de agua corriente ni con cloacas. Es preocupante que en una manzana hay gente que trabaja con pollos y carnes, y el agua les sale con mucho olor a los vecinos", comenzó Silvina Guzmán, secretaria de la Sociedad de Fomento del barrio Parque Hermoso, en diálogo con El Marplatense.

Los vecinos se abastecen con agua de pozo, la cual desde hace un año sale con mucho olor y, si bien no tenían certezas, sospechaban de un frigorífico que funciona en la zona. Dichas suposiciones se confirmaron hace unos días.

"Una vecina, después de cambiar tres bombas de agua, le recomendaron poner una sumergible y a los dos días ya no le andaba, porque algo la trababa por lo que decidieron ponerle una media de nylon y resultó que cuando la levantaron sacaron restos de pollo", explicó Guzmán.

Asimismo, aseguró que "los desechos del frigorífico se descartan directamente en las napas. Se hicieron denuncias, pero la solución que les dieron es que deben hacer un pozo de 45 metros y poner una bomba sumergible que cuesta alrededor de 60 mil pesos, pero nadie tiene recursos para costear ese gasto".

Además, la secretaria de la Sociedad de Fomento sostuvo que "acá no había problemas de agua, más allá de que es de pozo. Desde el frigorífico dicen que hacen dos cajones de pollo por día y que no son los que generan ese inconveniente".

Por último, Guzmán remarcó que "no queremos generar problemas, pero el tema es que no se puede vivir sin agua y la que sale del pozo está contaminada, no sirve ni siquiera para bañarte porque es totalmente turbia. Incluso hay una vecina a la que se le secó directamente la napa".