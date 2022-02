Denuncian "avance privado sobre el sector público de la Reserva Forestal Parque Camet"

Desde la EcoAsamblea Parque Camet, enviaron un comunicado en el que denuncian el avance del sector privado sobre el sector público de la Reserva Forestal ubicada en el norte de Mar del Plata. Además, remarcaron problemáticas en el sector.

Sobre la situación actual indicaron que existen problemas socioambiental y detallaron: "Pérdida de masa forestal y ningún plan de nueva forestación; el polideportivo en muy malas condiciones y sin terminar desde hace 6 años y a pesar del reclamo constante de los vecinos e instituciones barriales; el chalet donde se encuentra el campo de golf y otras edificaciones públicas del Parque Camet se encuentran tapiadas y sin ningún tipo de utilización; ningún cuidado de su forestación, de forma habitual se queman árboles adultos que albergan especies autóctonas en sus copas; baños inhabilitados; falta estudio de impacto ambiental que prediga las consecuencias de las trasformaciones en los ecosistemas".

"Falta de una planificación urbana que tenga en cuenta la sanidad ambiental; pérdida de hábitat de aves migratorias y endémicas; falta de un orden planificado a largo plazo acerca de su manejo, cuidado y preservación", añadieron.

Asimismo, insistieron sobre la "pérdida de 30 hectáreas de espacio público por la cesión de tierras a cuatros Clubes Deportivos: El Club de Polo, El Club Unión, El Club El Cañón y El Club MDQ 06 hockey".

Y explicaron que "estos últimos tres Clubes les dieron las tierras entre el 2019 y el 2021. En dos años cedieron 25 hectáreas a tres clubes, dos de los cuales ya están haciendo posesión. El Club el Cañón se encuentra alambrando el predio y puso un pilar de luz, el Club de Polo por su parte también comenzó a hacer usar del predio cedido. Por otra parte, se cree en la posibilidad de que el Club el Biguá y el Pueyrredón busque ampliar sus fronteras".

Con respecto a los problemas forestales, desde la EcoAsamblea denunciaron que "desde hace 30 años el Parque no cuenta con plan de forestación, situado en cercanías de la costa es habitual que durante las sudestadas caigan ejemplares. Sin embargo, no se recuperan los ejemplares perdidos, ni tampoco se planifica en términos forestales para que no se caigan los existentes. No existe un cuidado de su forestación es habitual que los visitantes prendan fuego en la base de los árboles, hemos contabilizado 200 ejemplares arbóreos en esta situación, sin embargo, el Parque Camet siendo una Reserva Forestal no cuenta con personal municipal que cuide su forestación".

Por último, "las canchas públicas de fútbol utilizadas por los marplatenses, pero de ahora en más estarán bajo posesión de los clubes privados. En esas canchas de futbol se hacen campeonatos entre los chicos del barrio. El espacio público se ve reducido prácticamente a la mitad, afectando el lugar disponible para las masivas visitas que suele recibir el Parque Camet y a su ecosistema ya que se genera una mayor perturbación antrópica y la urbanización de la Reserva", cerraron.