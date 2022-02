"Aumento del 35% de las ventas comerciales en enero"

Desde la página oficial de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata remarcaron que "de acuerdo con el relevamiento para conocer la evolución de las ventas minoristas realizado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata en la medición interanual con respecto a enero 2021 el aumento de ventas en unidades es notorio, ya que asciende al 35% promedio, en un contexto actual de una temporada con una alta afluencia turística a la ciudad, comparada con la temporada estival anterior donde por las condiciones sanitarias el movimiento turístico había sido menor".

"En este sentido la mayoría de los comerciantes encuestados destacó que, si bien aumentaron las cantidades en unidades vendidas, las mismas fueron de menor valor que otros años", agregaron.

Por su parte el presidente de UCIP, Blas Taladrid, indicó que “la mayor afluencia turística de esta temporada impulsó un aumento de ventas en unidades y consecuentemente una mayor facturación. Si recordamos que en la temporada anterior, donde aún no existía la vacunación, el desplazamiento turístico en la país y la afluencia a nuestra ciudad fue mucho menor, por lo que aún con cancelaciones de último momento por la aparición de la variante Ómicron, y las altas temperaturas de la primer quincena donde la gente estaba hasta más tarde en las playas y esto perjudicaba al consumo en centros comerciales, las ventas de enero fueron buenas o muy buenas para la mayoría de los comerciantes. No podemos dejar de destacar también la importancia no sólo de la vacunación, sino también del programa Previaje.” quien mencionó “también a diferencia del año anterior, notamos una mayor expectativa en el aumento de las ventas a futuro, y una recuperación tanto en las ventas como en la utilidad y rentabilidad de los comercios, donde hasta estos últimos meses, se venían recuperando niveles de ventas a costa de promociones y liquidaciones que permitan el flujo de fondos para llegar cumplir con las obligaciones”.

"El informe destaca que, si bien las expectativas previas para el mes de enero eran altas, el balance ha sido positivo para la mayoría de los comerciantes, con un 52,6% que expresó haber cumplido sus expectativas, mientras que un 7,1% las vio superadas, y el 40,3% restante dijo no haberlas alcanzado", resaltaron.

Asimismo, subrayaron: "Un dato para destacar que surge del estudio, es que al comparar las ventas se desprende que no hubo grandes oscilaciones para aquellos Centros Comerciales a Cielo Abierto que no dependen estrictamente del turismo, tales como: Alberti, 12 de octubre, San Juan, y Talcahuano".

"Solo aumentaron notoriamente y con una variación positiva en unidades vendidas de más del 50% para centros comerciales como Güemes, Playa Grande, Sierra de los Padres y algunas zonas de Microcentro. No obstante, los comercios de estas zonas esperaban aumentos aún mayores", detallaron.

"Muchos días de calor agobiante en enero fue la principal causa que no favoreció a algunos rubros, exceptuando los vinculados directamente con el producto playa y por otro lado los comerciantes destacaron que este año se ha visto muy concurrido por un público más joven que no realiza compras extras más que en servicios" declararon.

"En cuanto a la evaluación de las ventas, para los comerciantes consultados, las ventas el 45,5% contestaron que fueron muy buenas, el 18,20% muy buenas, regular para el 34,0% y malas solo el 2,3%. En el punto referente a las actuales utilidades para el 11,4% fueron muy buenas, para el 38,6 buenas, regulares 46% y mala el restante 4% de los encuestados", destacaron.

Expectativas y proyecciones

Por otro lado mencionaron "El estudio incluyó tres preguntas de expectativa y proyección futura para los próximos 2 meses: ventas; incorporación de personal; y proyección de inversiones".

"Cuando se consultó sobre la exceptiva futura de las ventas el 30% piensa que aumentarán, mientras que se mantendrán sin variaciones para el 45%, y el 25 % restante considera que disminuirán", aclararon.

"En cuanto a la posibilidad de incorporación de personal la mayoría cree que se mantendrá con la misma dotación, representando el 83,10% de los encuestados, mientras que el 5,55% piensa incorporar más dotación y el 11,35% considera podría disminuir", expresaron.

"Finalmente, con respecto al rubro inversiones, el 20,45% proyecta invertir, mientras que el 68,19% mantendrá el mismo nivel, y para el 11,36% disminuirían, principalmente en capital de trabajo", cerraron.

"El universo de los entrevistados se conformó por los siguientes rubros distribuidos en los 12 Centros Comerciales a Cielo Abierto del partido de General Pueyrredon, entre los cuales se incluyen; artículos deportivos y recreación; bazar y regalos; bijouterie y accesorios; calzado y marroquinería; electrodomésticos, ferreterías, indumentaria y lencería; joyerías y relojerías; jugueterías; perfumerías y cosmético; ópticas, textil blanco y ropa de cama, mueblerías y colchonerías, entre otros. Destacando que se realizó en rubros caracterizados como “no esenciales” en la pandemia, lo que excluye a los rubros alimenticios, gastronómicos y vinculados directamente con el turismo como hotelería y balnearios", destacaron desde la página.