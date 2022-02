Paritarias de AJB: la comisión directiva se reunió con el gobierno provincial

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) mantuvo un primer encuentro con el gobierno provincial, encabezado por la ministra de trabajo Mara Ruiz Malec, para dar pie a las negociaciones salariales que refieren al año 2022.

Mariano Fernández, representante de AJB habló al respecto con El Marplatense: "No hubo una propuesta salarial por parte del gobierno y el argumento fue que querían escuchar cuáles eran nuestra demandas y en función de eso analizar las mismas para ver qué propuesta nos podían efectuar que incautara la negociaciones y pudiera terminar con un acuerdo", manifestó.

Respecto a las necesidades planteadas por los trabajadores, Fernández comentó que "lo que les planteamos es que no queremos seguir perdiendo poder adquisitivo, es decir, que como piso cualquier propuesta que nos haga tiene que ser similar a la inflación".

"Por otro lado, queremos tener un porcentaje mayor a la inflación que nos permita recuperar ese poder adquisitivo perdido, particularmente del periodo que va del año 2017 a la fecha, que implicó la pérdida del 25% del poder adquisitivo de nuestro salario", agregó.

En el comunicado emitido por la comisión directiva, la secretaria Adjunta María Inés Giménez, informó cuales fueron los principales reclamos de los y las trabajadoras: “Planteamos al gobierno en primer lugar el reclamos de que la oferta salarial que se realice para este año debe contemplar continuar como en 2021 permitiendo la recuperación del salario perdido en los últimos años y quedar por encima de la inflación, asimismo se expresaron en la mesa todas las reivindicaciones que venimos reclamando hace tiempo como son la recuperación del 3% de antigüedad; la ley porcentual con enganche nacional; terminar con la precarización laboral y tercerizados en la Justicia; y por supuesto, la necesidad de contar con un convenio colectivo para discutir las condiciones de salariales y de trabajo en el Poder Judicial entre otros muchos temas pendientes”.

Sobre el diálogo con el gobierno provincial actual, el letrado Fernández explicó: " Era impensado durante el gobierno de María Eugenia Vidal, para ser sincero, estar discutiendo los primeros días de febrero la pauta salarial para todo el año".

En esta línea, continuó: "El comienzo por sí solo no nos asegura que el resultado sea satisfactorio. Aunque es una buena señal, porque la negociación no se compone de un solo acto sino de una serie de comportamientos concatenados que nos llevan al virtual acuerdo. Es positivo, pero sinceramente no tuvimos en concreto una propuesta y tampoco tenemos una fecha cierta de cuándo vamos a continuar con la negociación".