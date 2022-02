Duras críticas de Berni a Aníbal Fernández por la cocaína adulterada: “Patético”

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, retomó sus críticas contra su par nacional, Aníbal Fernández, y dijo que su accionar en el caso de la cocaína adulterada “fue patético”.

“Desde mi lugar, he detenido a los mayores narcotraficantes del país. Obviamente también hay opinólogos que dicen cualquier cosa. Si esta vez pudimos dar con toda la droga es porque a este narcotraficante, que era el más buscado, hubo un ministro de Seguridad que lo buscó. Tuvo que pasar esto para que la Justicia actuara. El jefe de Los Monos estaba detenido por homicidio, no por tráfico. Y lo detuvimos nosotros”, aseguró Berni en declaraciones a Radio Mitre.

“Si Berni estuvo en esas 24 horas trágicas es porque estamos haciendo inteligencia y es la que nos permitió dar con toda esta banda. Lo de Aníbal Fernández es patético. Después de lo que hizo (posteó una burla en Twitter en plena tragedia)… Estábamos a la puerta de una gran catástrofe masiva. Si no hubiéramos trabajado como lo hicimos… ponerse a chicanear, sacarle el cuerpo….”, señaló el ministro de Seguridad bonaerense.

“El narcotráfico es un delito federal. Cuando en un intento por sumar fuerzas policiales se les permitió a las provincias trabajar en el narcomenudeo, eso abrió las puertas de la corrupción a todas las policías del país. Lo planteamos pero nunca tuvimos respuesta. Fue desastroso. Debe ser una política de todas las provincias. Volvemos a priorizar la teoría sobre la práctica. Las provincias deberían tener prohibido actuar en narcotráfico, porque es la puerta de la corrupción a la policía y a la justicia provincial. ¿Pero la Nación está en capacidad de actuar? No. De hecho tuvimos 24 horas de inacción total”, criticó Berni con dureza.

“Mi función es paliar una situación trágica. El otro día, mientras trabajábamos, ahí uno se da cuenta la soledad permanente en que se encuentra trabajando, y me refiero al gobierno nacional. Fue el día más complicado de mi vida, nunca sentí tanta responsabilidad. Trabajamos 24 horas contrarreloj, eran las 6 de la mañana y estábamos recorriendo los lugares más impenetrables de la provincia de Buenos Aires decomisando esa droga que mató a 23 personas”, contó el funcionario.

De todas formas, el ministro insistió con que la lucha contra el narcotráfico fracasó a nivel mundial: “No hay que ser hipócritas, hay que discutir nuevos paradigmas, pero mientras tanto tenemos que usar todas las herramientas y yo no veo esa voluntad. No hay un país que haya sido exitoso en la lucha contra el narcotráfico. Es un buen momento para tener una discusión pública para buscar soluciones, y no las chicanas políticas e ignorantes de políticos propios y ajenos. Lo que hay que hacer es hacer eficientes las herramientas que tenemos y una Justicia que no espere que se mueran 23 personas para ordenar una orden de detención”.

“El narcotráfico corrompe todo lo que se le pone adelante. Por eso el paradigma fracasó. La sociedad no logra comprender que son dos fenómenos distintos. Uno es el del narcotráfico y otro el de la adicción. El narcotráfico es esa violencia imparable, la corrupción y la destrucción del tejido social del lugar donde se vende la droga”, insistió Berni.

Por otro lado, y pese a sus críticas a Aníbal Fernández, Berni descartó que el aumento de la importación de fentanilo haya ido a parar al narcotráfico, como denunció Patricia Bullrich, y lo asoció a la pandemia de coronavirus: “Me parece que empezamos con mezquindades políticas. El fentanilo es una droga usada en terapia intensiva como analgésico. Las camas de terapia intensiva aumentaron mucho más de 400%, que es lo que aumentó la importación de fentanilo”, cerró el ministro de Seguridad bonaerense. (DIB)