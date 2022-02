EDEA aportará 163 millones de pesos para la activación importante obra eléctrica en Benito Juárez

La obra contempla la construcción de la nueva Estación Transformadora (ET) Benito Juárez II 33/13,2 kV, la ampliación de la ET Gonzales Chaves y el tendido de una doble terna en 33 kV entre ambas ET, de 50 km de extensión.