Cambios de planes por la pandemia: cómo y a dónde fueron los argentinos de vacaciones

Una de las conclusiones de la Encuesta Nacional de Turismo 2022, realizada por la consultora Management & Fit en enero y la primera semana de febrero, reveló que el 70% de los viajeros realizó cambios y modificaciones producto de la pandemia.

“En general, el aislamiento aumentó el deseo de viajar, pero también disminuyó el deseo de hacerlo a destinos de alto riesgo de contagio, aún con fuertes reducciones en los costos. Predominan los viajes con familiares y en vehículo propio”, se desprende del estudio.

Un dato no menor es que el 18,1% de los encuestados que no se tomaron vacaciones este año dijo que la decisión se debe al “miedo a contagiarse”, en tanto entre los que sí viajan, la gran mayoría modificó o planea modificar actividades durante sus vacaciones.

El 35,3%, por ejemplo, aseguró que por la situación sanitaria decidió no asistir a eventos masivos (espectáculos, recitales, etc.); y un 34,5% prefiere no ingresar o permanecer en lugares muy concurridos (bares, restaurantes, teatros, excursiones, playa, etc.), aunque un porcentaje aún considerable (el 22,5%) dijo que no modificó ni modificará ninguna actividad durante sus vacaciones.

A la costa, Córdoba y el litoral

Un dato del estudio es que el 36,5% de los encuestados aseguró que sus últimas vacaciones antes de esta temporada habían sido antes de 2020, lo que implica que pasaron más de dos años sin tomarse vacaciones.

Y entre los que sí viajaron o viajarán este año, es algo así como “el verano de la Argentina”, porque 8 de cada 10 viajeros eligieron destinos nacionales. De ellos, 35,6% se decidió por algún destino de la Costa Atlántica, en tanto el 18,9% prefirió Córdoba y sus sierras, y en tercer lugar el Litoral, con 11,6%.

Detrás se ubicaron el Norte patagónico (9,5%), la región cuyana (8,1%) el Noroeste (7,4%) y el sur patagónico (4.9%).

Entre los destinos internacionales, más del 67% eligió uno de América Latina, con Brasil a la cabeza (24,9% de las preferencias). En segundo lugar se ubicó Uruguay, con 21,9%, en tanto en el tercer puesto alcanzaron iguales índices (12,9% cada uno) Europa y otros destinos de América del Sur.

Estados Unidos fue la elección del 9,9% de los viajeros, y México o el Caribe se quedó con 7,3% de las preferencias, poco más del 6,7% que optó por el resto del mundo (destinos más allá de América y Europa).

Un dato no menor es que 6 de cada 10 encuestados (60%) aseguraron que “no viajaron ni viajarán” este verano, principalmente por motivos económicos (60,5%).

Cómo y con quién

En cuanto al modo de transporte más elegido, la respuesta es clara: el auto (propio o de un conocido), elegido por casi 52 de cada 100 viajeros (51,7%), en tanto 22,8% optó por el avión, y 18,8% por el colectivo. Más atrás quedaron el tren (2,1%) y el barco o ferry (0,4%).

Respecto de la compañía para el tiempo de ocio, la mayoría (31,6%) viajó o viajará en familia; es decir, con su pareja e hijos, en tanto 26,5% lo hizo en pareja y sin hijos. Solo con familiares lo hizo el 16,1%, y por viajar en solo o sola optó el 10,7%. Un 8,9% viajó con amigos, y con una combinación de familiares y amigos, el 4,7%.

El hotel y el departamento, en ese orden, fueron los alojamientos de mayor demanda. Hoteles y aparts fueron especialmente elegidos por las personas que viajan solas o las parejas sin hijos.

Cuestión de dinero

A la hora de elegir destino, la variable de mayor influencia fue el precio en general, y en particular el de los pasajes: el costo fue decisivo para el 61,7% de los veraneantes. En segundo lugar en cuanto a la elección del “dónde” se ubicó la belleza de los paisajes (53,2%), y luego la ubicación del lugar (46,7%), la cultura local (42,4%), la hotelería (34,2%), y finalmente el entretenimiento (33,4%).

Siguiendo con el tema precios y gastos, casi la mitad de los que viajaron o viajarán (46,4%) destinó un límite diario de gastos de $ 5.000 por persona.

En este sentido, los más “gasoleros” fueron los que viajaron -o viajarán- solos o solas, ya que casi el 63% de ellos gastó o gastará no más de $ 5.000 por día, igual presupuesto que la mayoría de las parejas con hijos.

Las parejas sin hijos gastaron o planean gastar un poco más: de $ 5.000 a $ 10.000 por persona por día, en tanto quienes viajaron con familiares y amigos desembolsaron -o lo harán- diariamente, en su mayoría, entre $ 10.000 y $ 15.000.

Los más gastadores son los que viajan con amigos: encabezan el ranking de los que destinan a sus gastos más de 15. 000 pesos por día por persona.

¿Semana o quincena?

Casi el 85% de los que eligieron la Costa Atlántica se quedaron en el destino una quincena o menos, al igual que quienes visitaron a la Patagonia, la región cuyana y, en el exterior, México o el Caribe.

A Uruguay y el Litoral argentino, la mayoría fue o irá por menos de una semana, mientras los viajes a Estados Unidos o Europa se extienden por más de una quincena, especialmente entre los “europeos”: 42,1% de los que eligieron Europa dijo que se quedaría “más de una quincena pero menos de un mes”, y 35,3%, entre una semana y una quincena.

El estudio también preguntó sobre la segunda edición del programa Previaje, que devuelve en crédito el 50% de lo gastado en turismo, para reutilizarlo en viajes.

El 62,2% de los encuestados señaló que no utilizó el programa; en su mayoría (41,3%) porque no coincidía con las fechas de su viaje, y segundo porque desconocía su existencia (30,8%).

