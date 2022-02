Le robaron el teléfono, ofreció recompensa y cuando se lo devolvieron salió corriendo

Katherine es una joven tucumana que pasaba sus vacaciones en Mar del Plata. Le robaron su celular en un comercio y para recuperarlo protagonizó una audaz maniobra que se viralizó en las redes sociales: ofreció una recompensa y cuando le devolvieron el aparato salió huyendo.

La historia de Kati Diez del Valle comenzó el lunes 7 cuando fue de compras a una verdulería. En ese momento se dio cuenta de que le faltaba su teléfono. Sospechó de inmediato que su celular, un iPhone 12 Pro Max, había sido robado.

Se le ocurrió publicar un aviso en un grupo de Facebook de compra venta en Mar del Plata. Allí ofreció una recompensa de $ 60.000 y agregó: “Hola, soy de Tucumán, estoy de vacaciones en Mardel, y hoy me robaron mi celular iPhone 12 Pro Max, blanco. con funda transparente. Doy de recompensa $60.000. Necesito las fotos de mi sobrino de cuando nació hasta hoy, solo en ese cel tengo todo de él y me está matando saber que no las voy a tener más, por favor ayuda”.

En seguida comenzó a recibir mensajes con opciones para al menos recuperar los archivos mediante el sistema operativo del celular. Sin embargo, le llegó un mensaje de un hombre que le indicaba que él tenía el celular y que se lo iba a devolver para cobrar el dinero de recompensa. La joven aceptó el encuentro para volver a tener en sus manos su smartphone.

En el mismo negocio

Más tarde comentó en el post original de Facebook que el celular había sido sustraído en el mismo negocio: “Me lo sacaron en una verdulería, dije que daba recompensa de $ 60.000 por el contenido que tenía de mi sobrino ahí, me pidieron el número, esto fue a las 16 hs, hasta eso busque un chip en personal para poder rastrearlo porque me pedía el código que mandaban a mi número. Cuando pude localizar el iCloud me salía que no lo podían rastrear porque estaba apagado el cel, a las 20 me llamaron diciendo que lo ‘encontraron’ fui a la verdulería y lo tenían ahí ellos mismos. Un bajón esto de tener que decir doy recompensa para que te lo devuelvan los mismos que te lo robaron, pero bueno por lo menos recupere lo que quería, las fotos de mi chiquito… gracias a todos por la ayuda!!”.

“Ésta te voy a dar recompensa”

En Twitter, Kati contó una historia más breve pero más contundente: “Me robaron el celular ayer en Mar del Plata en una verdulería. Dije que si me lo devolvía daba $ 60 mil de recompensa. Me pidieron el número por ‘las dudas’. A la noche me llamaron diciendo que ‘lo encontró’. Lo fui a buscar, me lo dieron y salí casi corriendo. Ésta que te voy a dar recompensa gato hdp”.

“Seguramente lo encontró y decidió hacer una buena opción”; “Maravillosa jugada”; “Ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón”; “Nunca sabremos si el verdulero fue el ladrón ¿No?”; “Me imagino corriendo con el celular en la mano y me estallo de risa”; “Es lo mínimo que podías hacer”; “Tuviste suerte de que no te pasara nada”; “Todavía no sé si lo que hiciste está bien o no”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

FUENTE: DIB