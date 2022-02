Hockey en cárceles: Alejandra Bosch y las chicas de la Unidad 50 de Batán

Alejandra Bosch nació el 6 de abril de 1955 en Capital Federal y las vueltas de la vida la trajeron Mar del Plata. Como ella mencionó en el programa “Antes que sea Tarde” emitido por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7) “nací entre palos de hockey”. Su vida de deportista inició en el club de Don Torcuato el “Hindú Club” y desde allí no paró.” Desde chica con el grupo juvenil de la parroquia de Don Torcuato empezamos a ir y llevar actividades a barrios carenciados, uno de ellos era la Villa San Jorge. Con el tiempo seguí haciendo esto, siempre jugué e hice deporte. Luego me casé y tuve la suerte de tener un marido que siempre me acompañó en esto de querer ayudar”.

Cuando llegó "a Mar del Plata comencé a buscar un club para que mi hija juegue al hockey y llegamos al club Pueyrredon. Luego empecé en los barrios a meterme un poco, en las Dalias hace 10 años que estoy y haciendo hockey allí me crucé con quienes estaban en la ONG Cambio de Paso y me consultaron si quería comenzar a dar hockey en las cárceles y así fue como inicié”, remarcó.

Alejandra comentó el aporte que da el deporte a las internas: “Lo que el hockey les aporta es el tener una descarga en algo en lo que se tienen que unir para formar un equipo. Y en este equipo tienen que aprender a respetar, a colaborar, a compartir y a no tener rivalidades. Actualmente en el barrio las Heras y en conjunto con la ONG, con las chicas que ya tienen sus condenas cumplidas y que han sido alumnas mías dentro de la cárcel. Estamos formando un equipo fuera, ellas siguen unidas, vienen de distintos barrios, pero entrenan todas juntas. Hacemos un tercer tiempo, la profesora de educación física de la Unidad Penal 50, también comparte el equipo con ellas y ven que se divierten, que nadie las controla desde arriba y cumplen las reglas”.

“El tema aquí es que ellas vean que el equipo que formaron sigue siendo equipo fuera. El equipo lo que significa es apoyarme en mi compañera. El deporte te ayuda a tomar la responsabilidad de tener un compromiso y que hay que cumplirlo. Las chicas que logran entender que se equivocaron y que deben cumplir la condena por este motivo, tienen las herramientas para poder salir de eso”, finalizó.

Para poder ayudar a Alejandra y a las chicas pueden comunicarse al 223.501.1.937,ya que se necesitan palos, canilleras, zapatillas, todos lo que utilizan en el hockey.

Escuchá la nota completa a Alejandra Bosch en "Antes que sea Tarde":