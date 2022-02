Nuevo sistema de sombras en las playas: "Será un proceso largo"

Luego de la exposición del presidente del Ente Municipal de Turismo (EMTUR), Bernardo Martín, en el Concejo Deliberante donde expuso sobre el presupuesto 2022 de su área en la comisión de Hacienda, este medio dialogó con él.

“Estamos muy conformes, pudimos exponer como llevaremos adelante el Fondo de Promoción Turística potenciado y mostrar cual serán las líneas de trabajo del ente. Tuvimos una excelente recepción y mostrando que el trabajo es junto al Concejo Deliberante, en nuestro caso hay muchas cosas que van entrelazadas con los concejales, la Provincia y la Nación”, expresó Martín a El Marplatense.

Con respecto a las declaraciones de las sombras en los balnearios mencionó que “lo que nosotros decimos es que en los próximos procesos licitatorios que llevemos adelante el esquema que conocíamos ya no estará presente. No queremos más unidades de sombras fijas en las playas, pero no lo queremos porque la gente no lo quiere, no es un capricho personal. Creemos que los dos sistemas pueden convivir”.

“La idea es mantener lo que existe actualmente de sombra fija y respetar los contratos. El último que firmamos es Perla 5 que contendrá 300 unidades de sombra y se respetará. Esto será un proceso largo y la sociedad irá evolucionando y los concesionarios se irán adaptando”, reflexionó y agregó que “la sombra móvil es una buena opción en muchos lugares del mundo. Sabemos que las carpas también son un atractivo turístico y los balnearios también son parte de clubes sociales que se han formado”.

Por otro lado, declaró “que la temporada es muy similar a la pre pandemia, la vemos muy bien. Tuvimos un muy buen nivel de consumo. Ahora vienen los carnavales y hay una demanda muy alta de reservas y creemos que cerraremos un buen febrero y que nos acompañe el clima”.