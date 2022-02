Biden afirma que Estados Unidos está dispuesto a "dar todas las oportunidades de éxito a la diplomacia" para desescalar la crisis entre Rusia y Ucrania

El presidente Joe Biden hizo un llamamiento para que la diplomacia continúe mientras el mundo está a la expectativa de si el presidente de Rusia Vladimir Putin ordena una invasión de la vecina Ucrania, y recalcó a los ciudadanos rusos que EE.UU. no es su enemigo.

En un discurso pronunciado este martes en la Casa Blanca, Biden dijo a los ciudadanos rusos que Estados Unidos y sus aliados no son una amenaza para ellos.

"Estados Unidos y la OTAN no son una amenaza para Rusia. Ucrania no es una amenaza para Rusia. Ni Estados Unidos ni la OTAN tienen misiles en Ucrania. No tenemos planes para ponerlos allí también. No estamos apuntando al pueblo de Rusia; no buscamos desestabilizar a Rusia. Digo a los ciudadanos de Rusia: ustedes no son nuestro enemigo", dijo Biden.

El presidente se mostró optimista de que la diplomacia resuelva la crisis después de que Rusia propusiera públicamente continuar las conversaciones.

"Debemos dar a la diplomacia todas las posibilidades de éxito y creo que hay formas reales de abordar nuestras respectivas preocupaciones en materia de seguridad", dijo Biden.

Rusia ha acumulado más de 130.000 soldados cerca de la frontera de Ucrania en las últimas semanas, según estimaciones de Estados Unidos, lo que hace temer a los funcionarios de inteligencia occidentales y ucranianos que una invasión podría ser inminente. Rusia anunció a primera hora del martes que algunas de sus tropas volverían a la base tras completar sus ejercicios militares recientes, pero subrayó que los principales ejercicios militares continuarían.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que las tropas de sus distritos militares del sur y del oeste, partes de los cuales están al lado de Ucrania, habían comenzado a regresar a sus estaciones de origen, aunque el anuncio no dijo con precisión dónde estaban basadas permanentemente esas tropas, dónde habían estado haciendo ejercicios, o cuántas de ellas se retiraban.

La embajadora de Estados Unidos ante la OTAN Julianne Smith dijo este martes que EE.UU. estaba "vigilando la situación" tras el anuncio de las tropas del Kremlin, pero añadió que "tendrá que verificar" cualquier afirmación de un posible movimiento de desescalada por parte de Rusia.

