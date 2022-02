Colectivos: sin acuerdo entre Nación y CABA por la pelea de los $ 13.000 millones en subsidios

En un nuevo capítulo de tensión política, este jueves se realizó la primera reunión entre el Gobierno nacional y el Ejecutivo porteño para discutir el traspaso de 32 líneas de colectivos a la Ciudad de Buenos Aires, con su fijación de tarifas y los eventuales costos de subsidios.

Inició así una pelea por $13.000 millones que puede llevar el boleto de colectivo arriba de los $40 en la Capital. No hubo acuerdo y las reuniones continuarán: sigue la disputa por el precio del boleto y entró en discusión el papel de la provincia de Buenos Aires.

El encuentro se desarrolló en el Ministerio de Transporte de la Nación. Por un lado, participaron el secretario de Transporte, Diego Giuliano; el secretario de Articulación Interjurisdiccional, Marcos Farina,, y la subsecretaria de Planificación y Coordinación, Micaela Morán.

Por el otro, estuvieron el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la secretaria de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires, Manuela López Menéndez.

“Acá no se le quiere quitar nada a nadie, se quiere pensar en los pasajeros de todo el país y en que haya menor asimetría. Este traspaso tiene que ver con que la Ciudad asuma su sostenimiento, tiene que ir haciéndose cargo de sus servicios y competencias”, dijo Giuliano al término del encuentro.

“El impacto que tenga esto en el boleto tendrá que ver con la decisión que tome la Ciudad de Buenos Aires asumiendo su competencia plena en esta materia”, agregó el secretario de Transporte, que no puso plazos para llegar a un acuerdo.

Tras la conferencia del funcionario nacional, Jorge Macri, se refirió al encuentro: “Lo que quedó claro es que la posibilidad de transferir el transporte requiere de una aceptación de la Ciudad. Y que la definición de las tarifas es exclusivo del Gobierno de la Nación”, sostuvo.

El ministro de Gobierno porteño reclamó durante la reunión que Nación convoque también a la Provincia de Buenos Aires para discutir el transporte en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires). Giuliano, por su parte, no descartó esa posibilidad.

La posición del Gobierno nacional: bajar sustancialmente el aporte de subsidios al transporte porteño

De las 135 líneas de colectivos que circulan por la Ciudad de Buenos Aires, 103 son “interjuridiccionales” (es decir, que circulan de un lado y otro de la General Paz) y 32 tiene recorridos que nacen y finalizan dentro de la Capital Federal.

En el Ministerio de Transporte nacional aseguran que hasta el 2019, antes del inicio de la pandemia, la Ciudad de Buenos Aires se hacía cargo del 81% de los subsidios para las 32 líneas, mientras que Nación cubría el 19%.

Con el inicio de la pandemia el Gobierno lanzó el “Fondo Compensador” para garantizar el funcionamiento del transporte para los trabajadores esenciales. Siempre según el Ministerio nacional, en 2020 Nación pasó a subsidiar el 59%, y en el 2021 el 56%, contra el 44% de los subsidios que hoy cubre CABA.

El Gobierno jugó a nacionalizar la pelea y buscó el apoyo de los gobernadores del interior del país. En diálogo con los mandatarios provinciales, el Ejecutivo aseguró que, con la reducción de subsidios destinados a la Ciudad de Buenos Aires, se ampliaría el Fondo Compensador para el resto de las provincias.

Pero no fue la única reacción que surgió en el país. Avanza un reclamo entre algunos mandatarios provinciales para discutir la política de subsidios no solo en CABA, sino en todo el AMBA (Capital y Gran Buenos Aires), que se llevó el 78% de los subsidios nacionales al transporte en 2021, y donde el boleto también cuesta solo $18.

La posición de la Ciudad de Buenos Aires: incluir en la discusión también a la Provincia

El subsidio de las 32 líneas de colectivo que circulan en la Ciudad de Buenos Aires supone este año un gasto de unos $23.000 millones. En el Gobierno porteño reconocen que Nación cubre el 56% y CABA el 44%. El Gobierno nacional tendrían que poner $13.000 millones.

“Un pequeño detalle que no cuenta el Gobierno es que Nación no corrige la tarifa desde el 2019. Los contratos son nacionales. La potestad de corregir tarifas es exclusiva del Gobierno nacional. Si ellos no corrigen tarifas, pasan dos cosas: o las empresas quiebran o tienen que hacerse cargo ellos de más subsidios”, contestan en el Gobierno porteño.

La administración de Horacio Rodríguez Larreta le planteó al Ejecutivo discutir de forma integral el sistema de transporte del AMBA, que incluye unas 300 líneas de colectivos, entre Provincia, Ciudad e interjurisdiccionales.

“Esto no se resuelve discutiendo 32 líneas de la Ciudad. La tarifa de $18 está en Ciudad y en el conurbano. En valor absoluto, el subsidio que recibe la Ciudad es mínimo en comparación al de la provincia de Buenos Aires. ¿Vas a tener líneas de colectivo a $45 en la Ciudad conviviendo con otras de $18?”, agregan en el Ejecutivo porteño.

En la Ciudad de Buenos Aires creen que Nación pretende un aumento del valor del pasaje, que sea la administración porteña la que se haga cargo del costo político de la decisión y, de paso, aislar Rodríguez Larreta del resto de las provincias del país.

Consideran además, que el mantenimiento de la tarifa a $18 no partió de un deseo de “cuidar a los usuarios porteños”, sino de mantener vivas las chances electorales en el conurbano bonaerense, donde gobierna el oficialista Axel Kicillof.

La pelea entre Nación y Ciudad vuelve a reabrir una discusión: ¿Qué hacer con el enorme atraso tarifario en medio de una crisis económica.

FUENTE: TN