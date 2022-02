Padres, alumnos y docentes de la Escuela Especial de Sordos 515 reclaman por un edificio propio

Padres y alumnos de la Escuela Especial 515, ubicada en Avellaneda al 1800, protestaron este viernes por la mañana para exigir un edificio propio en condiciones aptas para el aprendizaje de chicos sordos, hipoacúsicos y con problemáticas de lenguaje.

Ocurre que las dimensiones del PH donde funciona la escuela no son aptas para la matricula existente y no hay respuestas cuando está por comenzar el ciclo lectivo.

"La escuela tiene 127 metros cuadrados, con una matrícula de más 115 chicos y queremos que esto se termine de manera definitiva para tener una escuela acorde para que el ejercicio de derecho a la educación sea real. Estamos exigiendo una escuela acorde a las necesidades", expresó Fabio, padre de un alumno.

"Vamos a presentar una nota al Consejo Escolar para que tome cartas en el asunto y de una respuesta definitiva. De lo contrario, nos vamos a ver obligados a hacer ejercer los derechos de nuestros hijos en la Justicia", advirtió.

"Hubo una reunión en la que se comprometieron a trabajar sobre el tema, pero este reclamo lleva muchos años", se quejó el hombre.

Asimismo, una de las madres, Mariel Marini detalló que "se planteó la necesidad urgente de un edificio acorde a la matrícula de 117 chicos, pero no obtuvimos muchas respuestas. Va a haber otra reunión en La Plata en la que se van a proponer dos o tres edificios y se van a verificar si están las condiciones dadas para trasladarlos ahí".

Y describió que "los chicos necesitan un edificio acorde y hay 117 alumnos que vienen a un PH, un pasillo, no tiene las condiciones para que chicos con andador o sillas de ruedas ingresen. Están todos los niveles juntos y no pueden cumplir un horario acorde a la necesidad. No hay un patio, sala de computación, de música".

"El año pasado nos prestaron las instalaciones de la Escuela 58 porque ellos hacían un turno solo, pero no podemos seguir así y falta muy poco para el inicio de clases", cerró.

Durante la entrevista, los docentes sordos de lengua de señas, Emiliano Orbe y Flavia Mariño, detallaron la problemática que están atravesando.. Mirá el video.