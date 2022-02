Concluyó la 57ma edición de la semana internacional del Yachting

Un final espectacular tuvo la tercera etapa de la 57 Semana Internacional del Yachting que organizan en forma conjunta el Club Náutico Mar del Plata y el Yacht Club Argentino. En este evento las "medal" o regatas finales arbitradas están reservadas a los 7 mejores clasificados de cada categoría, son regatas cortas de apenas 20 minutos de duración, arbitradas por jueces, con puntaje doble y no descartable. Todo eso a la vista del público que puede presenciar las pruebas desde el agua o desde el espigón C del CNMP. Es el único campeonato de la vela nacional que se define con esta modalidad que es justamente la que se aplica en los Juegos Olímpicos.

Varios podios quedaron sin cambios, pero en algunos casos la clasificación general se dio vuelta en estas electrizantes regatas. Tal fue el caso de la clase 29er donde Maxi Videla y Tadeo Funes de Rioja lograron el objetivo de ganar la prueba y meter al menos un barco entre ellos y el anterior líder que era la dupla Rother-Menzel.

En la clase 420 la regata final también fue espectacular, con muchas situaciones que generaron penalidades, pero a la postre los experimentados Alfredo Agote y Martin Barletta, se coronaron campeones pese a salir segundos en la medal. Estas dos categorías también definieron sus selectivos para los mundiales juveniles de Holanda.

En 29er los clasificados fueron justamente Videla-Funes entre los hombres y Amparo Stupenengo y Julia Pantin entre las damas, ambos binomios del YCA. En la clase 420 los seleccionados fueron Facundo Guglianone y Facundo Hernandez del YCA y Juana Lago y Mercedes Caranti del CNSI.

Luego de estas clases juveniles prosiguieron las olímpicas ILCA (ex Laser). En ILCA 7 el ganador de la medal fue el juvenil Juan Pablo Cardozo (YCO), que le descontó algunos puntos, aunque no alcanzó para arrebatarle el primer lugar del podio al chileno y ex olímpico Clemente Seguel, quedando el representante olímpico argentino, Pancho Guaragna, en el tercer lugar. En esta medal también hubo un duelo feroz por el quinto puesto entre el sanjuanino Mateo Maldonado (ganador de la categoria sub 21) y Andres Cloos que se llevaría la disputa.

En ILCA 6 se dieron dos duelos simultáneos, por el primer escalón del podio entre Pancho Renna (CVB) y el juvenil Lucas Videla (YCO), quedando el experimentado Renna en la primera ubicación. Pero hubo otro duelo especial entre las dos damas, la olímpica Lucia Falasca (YCA) y la juvenil Luciana Cardozo (YCO), quedando Falasca 3ra en la general y Cardozo 4ta.}

En ILCA 4,7 al sanpedrino Francisco Gómez le alcanzó con salir segundo en la medal para llevarse el título con holgura, mientras que la peruana Sophie Zimmerman logró recuperar el segundo escalón del podio al imponerse sobre el rosarino Nicolás Castelari.

Los catamaranes F18 dieron otro buen show con su velocidad en espacios tan reducidos. Cruz González Smith y Mariano Heuser volvieron a demostrar su superioridad para ganar el campeonato sobre Krevisky/Benitez, mientras que el ex campeón mundial de la clase, Pablo Volker, junto con Octavio Dorbessan, lograron escalar en esta medal al tercer lugar del podio tras vencer a los rosarinos Venetucci-Quagliotti.

Finalmente, la debutante clase Finn tuvo su medal que fue ganada por Martin Nash, lo cual no impidió que el ganador fuera Fernando Saux.

Al llegar los competidores a la rampa se fueron realizando las sucesivas entregas de premios, con podio champagna y mucha alegría.

Pero la actividad aún no termina. Mientras todas las clases de orza emprendían el regreso, le tocó el turno a los barcos de quilla. 15 embarcaciones de la clase J70 disputaron 3 buenas regatas con viento del N.E de unos 14 nudos. El primer lugar lo ocupa Nildo de Guillermo Parada, seguido a apenas un punto por el 707 de Ezequiel Despontin. Los J70 seguirán con su campeonato hasta el día lunes para ahí sí concluir definitivamente la 57 Semana Internacional del Yachting.