Centro de vacunación en Mar del Plata, entre el cierre y la poca concurrencia

Luego del anuncio desde el gobierno provincial donde se comunicó la libre vacunación de terceras dosis para mayores de 18 años que hayan cumplido 4 meses desde que complementaron su vacunación, este medio dialogó con Mariela Salinas, coordinadora de la posta de vacunación de Mateotti que cerrará sus puertas este viernes.

“La realidad es que no tenemos mucha concurrencia. No tenemos una masividad como fue en otro momento. Probablemente es que la información fue dada muy tarde y no tuvimos mucho tiempo de difusión. En la semana personas de ese rango de edad que vinieron al vacunatorio para poder aplicarse la tercera dosis. Asumimos que cuando comiencen a pasar los días aumentará la masividad no de forma caótica como en otro momento, pero si será un número importante”, resaltó Salinas a El Marplatense.

Asimismo, explicó que “la posta de Mateotti cerrará este viernes, sucede que la campaña de vacunación funcionó bastante bien y vuelve la presencialidad, algo que nos alegra mucho. Estamos a la espera de conseguir un nuevo lugar con el mismo equipo. Quienes trabajamos nos llevamos una gran empatía por todos y todas, estamos con mucha nostalgia y emoción”.