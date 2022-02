Según un politólogo, “Putin quiere forzar a la OTAN para que se sienten a negociar”

Juan Negri, politólogo y director de las Carreras de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Di Tella, aseguró en CNN Radio que el presidente ruso “Putin quiere forzar a la OTAN para que se sienten a negociar y que lo tomen en serio”.

“Me sorprendió la invasión en Ucrania. Era de los que pensaba que Putin no iba a utilizar sus armas, sino que era una amenaza”, expresó el especialista en diálogo con María Laura Santillán, aunque opinó que “la posibilidad de una guerra tradicional o convencional no le conviene a nadie”.

En La Mañana de CNN, Negri sostuvo que “la OTAN decidió no intervenir para no escalar este conflicto y dejar la puerta de negociación abierta. Putin está pensando en la OTAN, no en Ucrania”, aclaró.

Según su visión, “si Putin quisiera, se podría quedar con Ucrania. Me parece poco útil poner un presidente títere porque generaría mucha inestabilidad en la región y la posibilidad de que estalle una guerra civil”.

“Putin quiere obligar a Occidente a negociar. Busca poner las cartas sobre la mesa y no le conviene ir a fondo”, acotó.