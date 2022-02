Ciclo lectivo 2022: cómo es el protocolo para el regreso a las aulas

La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense oficializó los protocolos en las aulas para minimizar el riesgo de contagios de coronavirus entre alumnos y docentes en el marco del comienzo de las clases para el ciclo lectivo 2022, que inicia el próximo miércoles 2 de marzo.

Los principales ejes son asistencia cuidada, vacunación, uso de barbijo, higiene y limpieza, ventilación y distancia. Y el protocolo da detalles de los cuidados específicos dependiendo de la modalidad y del tipo de actividad que se realiza dentro del establecimiento.

“Un aula cuidada y segura es un aula donde se combinan todas las medidas posibles de protección que se listan a continuación y se desarrollan a lo largo de este documento”, señala la resolución.

Asistencia Cuidada: las personas enfermas por cualquier enfermedad de transmisión respiratoria o por contacto no deben concurrir a establecimientos educativos hasta que su presencia no ponga en riesgo a otros; no deben concurrir aquellas personas que presenten síntomas compatibles Covid-19, (casos sospechosos, o confirmados). Los casos sospechosos deben procurar tener diagnóstico por cualquiera de los criterios vigentes.

A los contactos estrechos de casos confirmados, se aplicarán las mismas normativas vigentes que para población general. Las personas con vacunación completa pueden continuar concurriendo.

En caso de brote en un aula se realizará la investigación correspondiente y se tomarán las medidas correctivas de manera inmediata para minimizar el riesgo e hasta que su presencia no ponga en riesgo a otros interrumpir la cadena de transmisión.

Vacunación: no será obligatorio que los niños estén vacunados contra el coronavirus, pero la Dirección General de Cultura y Educación lo recomienda.

Uso de Barbijo: La utilización de barbijo adecuadamente colocado disminuye el riesgo de transmisión de Covid-19. Se recomienda el uso de barbijo durante todo el tiempo que dure la permanencia en la escuela en espacios cerrados. En espacios abiertos no se requiere su uso y se aconseja mantener la distancia en ese contexto. Cuando no se puede usar barbijo, como en el momento de la comida o de la actividad física, se recomienda mantener una distancia de 1.5 metros.

Ventilación: mantener la ventilación de ambientes favorece la mejor calidad de aire, lo que mejora el ambiente para el aprendizaje y disminuye el riesgo de transmisión de virus respiratorios. La ventilación debe ser constante, en lo posible cruzada (de no ser posible, recomendado el uso de ventilador hacia la ventana para mejorar el intercambio de aire con el exterior).

Higiene y Limpieza: limpieza y desinfección de ambientes por parte del personal de limpieza disminuye el riesgo de transmisión de enfermedades; higiene de manos periódica y adecuada de todos los miembros de la comunidad educativa.

Distancia: mantener la distancia entre personas, disminuye el riesgo de infección de enfermedades respiratorias.

“Se recomienda organizar los espacios comunes y compartidos (patios para recreos, comedores, salones de actos, salas de reunión, etc.) considerando la necesidad de ventilación constante y distanciamiento. Se recomienda priorizar el distanciamiento en los momentos en los que no se puede utilizar el barbijo como los momentos y espacios destinados a la alimentación, la actividad física y otros”, añade el texto.

Consideraciones específicas sobre niveles y modalidades

En la educación inicial se recomienda que las niñas y los niños de sala de 3 a 5 años de edad que cuenten con la autonomía suficiente para colocarse y quitarse el barbijo por sus propios medios, lo usen durante todo el tiempo que sea posible, en términos generales y de forma continua, excepto para comer o beber y realizar actividad física. Las niñas y los niños menores de 2 años de edad se encuentran exceptuados del uso de barbijo.

Se tendrá en cuenta las múltiples situaciones en que las y los docentes van a necesitar recibir, consolar, escuchar, sostener, acunar, calmar, etc. para sostener el vínculo pedagógico con las niñas y niños. Por lo cual, en el caso del nivel inicial se sugiere privilegiar la especificidad de la atención, cuidado y enseñanza de la primera infancia.

En la Educación Primaria es obligatorio que las alumnas y los alumnos usen el barbijo en espacios cerrados (el aula, la biblioteca, el transporte escolar.) La o el docente recordará a sus alumnas y alumnos que el barbijo debe estar ajustado, cubriendo boca, nariz y mentón. Asimismo, se sostendrán las pautas generales de ventilación e higiene.

La ubicación de las chicas y los chicos responderá eventualmente a las necesidades de la enseñanza (escribir de a dos o tres, resolver una situación problemática en pequeños grupos) cuidando la distancia pertinente. Y se propiciará que los momentos de encuentro con las familias se organicen y se desarrollen con el cumplimento de todas las medidas de cuidado y de higiene acordadas para la actividad escolar.

En la Educación Secundaria el uso del barbijo será obligatorio según las pautas generales del y las medidas de higiene y seguridad serán las mismas establecidas en ámbitos de aplicación del presente documento de Lineamientos.

Asimismo, las actividades de educación física se realizarán prioritariamente al aire libre, siendo posible el uso de otros espacios alternativos que sean amplios y con ventilación constante. Las clases de Educación Física pueden realizarse sin el uso del barbijo. En los Centros de Educación Física, las alumnas y los alumnos pueden participar de manera presencial en todas las propuestas pedagógicas que están inscriptos.