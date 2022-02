Brandoni y su afecto con Mar del Plata que el Concejo le reconoció como Visitante notable

En el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon se llevó a cabo la entrega de la distinción como Visitante Notable, al actor Luis Brandoni “por su extensa trayectoria artística y destacada labor en teatro, cine y televisión” mediante el Decreto de la Presidencia N° 67.

Asistieron la Presidenta del Honorable Cuerpo, Marina Sánchez Herrero; la autora de la iniciativa, Marianela Romero (UCR), los concejales Agustín Neme y Florencia Ranellucci (VJ); Daniel Núñez y Gustavo Pujato (UCR). En representación del Intendente el secretario de Cultura Municipal, Carlos Balmaceda. También participaron la secretaria de Desarrollo Social del Municipio, Vilma Baragiola, el diputado provincial Maximiliano Abad (UCR); el senador provincial, Ariel Martínez Bordaisco (UCR), el actor David Di Nápoli, los productores Carlos Rottemberg y Pablo Pérez Iglesias.

En primer término, Sánchez Herrero expresó: “Sentimos orgullo de tenerte acá, y agradecimiento por habernos hecho revivir historias, por rememorar nuestra historia, por interpelarnos, por hacernos reflexionar, por habernos hecho reír y llorar, por apostar por Mar del Plata y por tu compromiso público, no sólo en el Gobierno de Alfonsín, sino por tu compromiso permanente. Básicamente por no haberte callado nunca, para nosotros es un honor tenerte hoy acá”.

Luego, Balmaceda dijo: “Hablar de Brandoni es hablar de un pedazo importantísimo de la historia cultural de Mar del Plata, pero también es hablar de su compromiso irrenunciable con los valores democráticos y republicanos, que le ha costado dolor, sin dudas, pero que lo ha ejercido con dignidad maravillosa. Estás poniendo en el espejo permanentemente quiénes somos y quiénes queremos ser. Reflejás los principios morales y éticos de lo que procuramos ser. Te saludo en nombre del intendente Guillermo Montenegro”.

Romero acotó: “Fue un asombro para mí la posibilidad de presentar este proyecto, pensando en que Luis no fuera aún distinguido con este título. Todos acá sienten agradecimiento hacia Luis por venir permanentemente trayendo obras de autores importantes, nacionales. Cosas para resaltar de su trayectoria: le puso el cuerpo a la vuelta de la democracia, para que el arte y la cultura sean libres. Y destacamos el gran aporte sindical que ha hecho siempre. Este reconocimiento es decir: Gracias por elegirnos para venir, por representarnos, por tu compromiso”.

Rottemberg manifestó: “Nos conocemos hace 44 años. No estoy para mencionar lo conocido, de su trayectoria artística, sino que estoy como amigo de un amigo honesto, lo que me hace sentir muy honrado de haber sido invitado. Es muy gratificante que esta ciudad, en la que no nacimos, tenga este gesto hacia Beto”.

Y, finalmente, el propio homenajeado expresó un discurso conmovedor: “Quiero agradecerles con toda franqueza y gratitud este reconocimiento del Concejo Deliberante de General Pueyrredon. Nos unen muchos afectos, siempre estamos pendientes de la ciudad. Vine por primera vez en 1966, con Tato Bores. Y desde ahí, siempre repetí. Como dijo Borges ante Alfonsín: ahora tenemos el derecho y el deber de la esperanza. Y ahora, lo mismo, tenemos que mantener la esperanza, porque las cosas van a mejorar. Me siento un sobreviviente. Estoy muy contento y agradecido a esta ciudad y a su gente”.