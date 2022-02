Alvarado y la necesidad de la primera victoria

Alvarado no ha podido conseguir victorias en estos dos primeros partidos de la Primera Nacional, donde sumó dos empates con el recientemente ascendido Sacachispas y ante Instituto en Córdoba.

Este lunes, tendrá la oportunidad, ante su gente, lograr los primeros tres puntos cuando reciba, desde las 20, a Agropecuario de Carlos Casares. El arbitraje estará a cargo de Sebastián Martínez.

Los de Coyette, no han podido plasmar una idea de juego clara en el campo y por eso no ha podido quebrar a sus rivales, es por eso es probable que comiencen a sumar más minutos en cancha dos delanteros que ingresaron en el último minuto del libro de pases. Ellos son el ex Quilmes Facundo Pons y el colombiano Jorge Luis Ramos.

Por su parte, el elenco visitante no ha podido sumar unidades, por lo que será una buena oportunidad para los marplatenes aprovechar esta racha negativa del "Sojero".

Probables Formaciones

Alvarado: Pedro Fernández; Brian Mieres, Alan Robledo, Franco Ledesma e Irazoque; Lamardo o Cháves y Julián Vitale; Astina, Matías Rodríguez y Nazareno Solís; Victorio Ramis o Pons. DT: Gastón Coyette.

Argentino Agropecuario: Barlasina; Alejo Montero, Callegari, Moiraghi y Milton Ramos; Maccari, Fritzler y Matías Nuñez; Blando, Dening y Alejandro Merlo. DT: Federico Hernández.

Hora: 20. Estadio: José María Minella. Árbitro: Sebastián Martínez