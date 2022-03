Doble jubilación de Cristina Kirchner: “La Anses dejó de defender las arcas del Estado”

La diputada de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña presentó un recurso directo ante la Corte Suprema de Justicia para que revea la decisión administrativa y judicial que concedió a la vicepresidenta Cristina Kirchner una doble jubilación de privilegio, en su condición de expresidenta y viuda de un exmandatario.

"Cristina no conoce los valores de la Justicia, la equidad y la empatía. Por eso recurrimos a la Corte Suprema para frenar el pago de la doble pensión de privilegio. Pensión de más de 3 millones de pesos que no le corresponden, mientras el resto de los jubilados no puede llegar a fin de mes. Todos los Argentinos somos iguales ante la Ley", lanzó la legisladora nacional en las redes sociales.

CRISTINA NO CONOCE LOS VALORES DE LA JUSTICIA, LA EQUIDAD Y LA EMPATÍA. Por eso recurrimos a la Corte Suprema para frenar el pago de la doble pensión de privilegio. https://t.co/LrSfOmcz8x — Graciela Ocaña (@gracielaocana) February 23, 2022

Ocaña llegó hasta el máximo tribunal del país con el último recurso posible, una “queja”, ante el rechazo a un recurso extraordinario presentado ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, según consignó el canal de noticias TN.

La Cámara declaró “inadmisible” el planteo de la legisladora de JxC, escenario ante el cual solo queda por delante el recurso de “queja”, cuya admisibilidad es de aceptación restringida por la Corte.

Para ello, Ocaña invocó razones de “gravedad institucional”, hipótesis que -en caso de comprobarse- amerita que la Corte saltee su jurisprudencia tradicional y acepte revisar un caso.

De lo contrario, el trámite habitual es el rechazo por declaración de “inadmisibilidad”. Algo que en la jerga judicial se conoce como “la plancha del 280″, en alusión al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial que permite a la Corte desestimar un recurso sin mayor trámite cuando considera que es improcedente.

La Anses liderada por la marplatense Fernanda Raverta quedó en el centro de las críticas tras haber fallado a favor de la vicepresidenta Cristina Kirchner por su doble jubilación de privilegio.

A fines del año pasado, la Cámara de la Seguridad Social dejó firme el fallo que concedió los dos beneficios a la también titular del Senado.

La diputada no fue considerada “parte” del expediente, pese a lo cual argumentó su representación como legisladora en defensa de los “intereses de la sociedad” para llegar en “queja” a la Corte.

Ocaña argumentó que ella se arroga la representación de la sociedad porque “la Anses dejó de defender las arcas del Estado”. Además, consintió la doble jubilación de privilegio como resultado de una “maniobra orquestada” entre la expresidenta y la actual conducción del organismo previsional.

Pese a la “gravedad institucional” que invocó la integrante de la Cámara Baja, la Corte Suprema de Justicia no tiene plazos prefijados para pronunciarse.

La legisladora señaló que a su entender “se violó el derecho de igualdad ante la ley con una maniobra burda de la cual la propia Anses fue artífice en conjunto con la procuración del Tesoro, en cabeza de Carlos Zannini. La vice está cobrando una pensión vitalicia que no le corresponde aun cuando la causa no ha tenido sentencia definitiva”.