Montenegro abrió las sesiones ordinarias: "Todavía tenemos muchas deudas pendientes"

A partir de la sanción de la Ley provincial que modificó la Ley Orgánica de las Municipalidades y fijó como fecha de inicio de las sesiones ordinarias en los municipios el 1° de marzo, el Concejo Deliberante marplatense programó para este miércoles la sesión pública preparatoria.

En ese contexto, el intendente Guillermo Montenegro abrió un nuevo período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante del distrito de General Pueyrredon, el tercero de su gestión, tras el fin de semana largo de Carnaval.

"El Estado debe acompañar a quienes quieren lo mejor para la ciudad. Debe facilitar los procesos para quienes la pasaron. Esperemos que la Provincia nos acompañe para que nuevas pyme se instalen en el distrito, pero aun estamos en desventaja con otras ciudades", indicó el Jefe Comunal.

Y agregó: "Ciudades como Mar del Plata necesitan que existan una perspectiva realmente federal porque muchas veces las propuestas a las distintas demandas no surgen ni las puede dar solamente el Municipio y porque la gran mayoría de las decisiones se toman sin tener en cuenta las realidades del interior y están centralizado en el AMBA".

Y ejemplificó en referencia al transporte: "Hay una inequidad en el subsidio que recibimos en comparación con el AMBA, que hace que allí se pague un boleto de 18 pesos y en otras ciudades ese valor se quintuplica".

Con respecto a la retrospección petrolera, insistió en que "no nos gusta judicializar la política", pero aclaró que se llegó a eso porque "no tuvimos información precisa de lo que se quería hacer".

En relación a la situación de desempleo en la ciudad, que se profundizó durante la cuarentena, Montenegro expresó que "este año, le pedí nuevamente a mi equipo que el presupuesto y la planificación de la gestión tenga una clara perspectiva de empleo. Así pensamos en que arreglar las calles, cuando entregamos un botón de alerta, ponemos en valor los espacios públicos o acompañamos el proceso de habilitación, todo apunta a cuidar el empleo y generar nuevas fuentes laborales".

A su vez, destacó que "también queremos que nuestra ciudad se siga destacando por sus polos productivos, por la pesca, por el cordón frutihortícola, por la industria textil, y desde el Municipio vamos a hacer todo para que así sea".

Por último, dijo no desconocer que aún falta mucho camino por recorrer: "No desconocemos que todavía tenemos muchas deudas pendientes, pero estamos avanzando. Tenemos un plan ambicioso de ciudad, pero no imposible, porque sabemos que tenemos un potencial enorme, pero necesitamos empujar todos juntos", cerró tras 50 minutos de discurso.