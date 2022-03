Producción, caminos rurales y sequía: ¿Cuál es la actualidad del campo en Mar del Plata?

El titular de la asociación que nuclea los productores de Mar del Plata y la región, Ricardo Velimirovich, explicó la situación de los caminos rurales, la situación de la producción y la falta de personal.

“El sector está bien, estamos en plena temporada, con algunos altibajos que el clima nos trajo este año. Estamos tratado de recuperarnos de aquellos días de excesivos calores mediante más trabajo y esfuerzo. La semana que tuvimos temperaturas que pasaron los 40 grados nos quemó muchísima producción, la sequía la suplantamos por riego, pero eso hay que pagarlo”, remarcó el titular en el programa radial “Antes que sea tarde” emitido por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

“Las temporadas nuestras no son muy largas, pero aún nos queda un mes más para recuperar nuestras pérdidas. No recibimos ninguna ayuda económica, sucede que pasa desapercibido ya que hay producción, solo que al faltar el precio subió. Si se observa la zona de los campos, se nota que no está totalmente verdes y que hay mucha tierra negra”, agregó.

Con respecto a marzo mencionó que “hasta fines de ese mes tenemos producción de verano, y comenzamos a pensar en la producción de invierno que es nuestra temporada baja. En lo comercial el norte argentino produce lo que no podemos nosotros y hace que sea más atractivo ir a buscar la mercadería a Capital Federal que venir Mar del Plata”.

Asimismo, agregó que “vino mucho menos personal a trabajar en la cosecha y eso es un gran problema, que manifestamos al Estado. También por la educación técnica a nivel Provincial, ya no es tan fácil que la gente del norte argentino llegue a nuestra ciudad, así que tenemos que generar prácticas aquí, ya que la falta de mano de personal genera que baje la producción”.

Por otro lado, mencionó que “los caminos rurales se pueden transitar, pero tenemos que entender que los camiones son grandes y con mucha tecnología que esto hace que no podamos llevarlos a estos lugares. Los caminos son nuestra fortaleza de venta y es necesario tenerlos bien. No han mejorado considerablemente como debían”.