Fotomultas: con los votos de Juntos y Lauría, avanza el expediente en el Concejo Deliberante

Este jueves, la comisión de Seguridad Pública y Protección de la Comunidad del Concejo Deliberante aprobó por mayoría el expediente del convenio firmado por el municipio de General Pueyredon con la Universidad de San Martín. El proyecto fue avalado por el interbloque de Juntos y el concejal de Crear Juntos, Nicolás Lauría. Mientras tanto, el kirchnerismo votó en forma negativa.

Tras el voto positivo del edil de Crear Juntos, el kirchnerismo arremetió contra el exjugador de básquet. "Se le agranda la mayoría al oficialismo, ahora tienen un integrante más, con esto de las idas y vueltas, seguramente tendrá un condena pública. Fue candidato a primer concejal del intendente, se fue y ahora parece que volvió", disparó el concejal K, Roberto Páez.

La iniciativa del Ejecutivo local incluye relevamiento, diagnóstico, capacitación, asesoramiento para la ejecución de políticas en seguridad vial e implementación del sistema de fotomultas en esta ciudad.

A pedido del oficialismo, se le solicitó informes a las áreas municipales de Legal y Técnica, Gobierno y Contaduría que serán analizados en el resto de las comisiones internas del HCD que tratarán el mencionado expediente.

En el marco de la apertura de sesiones ordinarias del cuerpo legislativo, el intendente Guillermo Montenegro defendió hace pocas horas el proyecto. En su discurso, el jefe comunal sostuvo este miércoles que “necesitamos implementar una serie de herramientas que nos van a permitir cuidar aún más la vida de los vecinos, y tener un espacio público cada vez más ordenado”.

“Por eso también acercamos a este recinto un proyecto integral que nos permitirá contar con cámaras que no solo servirán para detectar infracciones sino que se sumarán al sistema de monitoreo para la seguridad en general. No me parecía necesario aclararlo pero voy a hacerlo para que quede expuesto hoy aquí: el plan de seguridad vial no tiene un fin recaudatorio. Estamos pensando en un sistema que funciona en el mundo y que salva vidas”, sentenció Montenegro.

El convenio fue elaborado en conjunto y con el aval del Observatorio de Seguridad Vial y se enmarca en el programa de seguridad vial del Municipio, que tal como se anunció hace algunas semanas también prevé un sistema de denuncia ciudadana en casos de estacionamiento indebido, iniciativa que fue elevada también al Concejo Deliberante para su aprobación.

El acuerdo fue rubricado por el intendente Montenegro, con la Universidad Nacional de San Martín, quien desarrolla hace varios años acciones enmarcadas en convenios similares con las provincias de Chaco, Salta, Jujuy y Santa Fe, y en los municipios de Morón, Monte, Olavarría, San Isidro, Gral. Rodríguez, La Matanza, Madariaga, 9 de Julio, Junín, Zárate, San Martín, Roque Pérez, San Andrés De Giles, Marcos Paz y Cañuelas.

En esta primera etapa se prevé la incorporación de unos 50 dispositivos ubicados en distintos puntos de la ciudad que fueron determinados a partir del análisis de los lugares donde más siniestros viales se producen.

"Se estima que en el transcurso del año se instalen unos doscientos dispositivos de detección automática de infracciones de tránsito, entre cinemómetros y semafóricos, siempre ubicados con la debida señalización previa y con el objetivo de detectar tanto excesos del límite de la velocidad permitida así como el cruce de semáforos en rojo", indicaron desde el Ejecutivo local.

Otro de los aportes adicionales que permite este acuerdo es que se permitirá el manejo de todos las cámaras desde el COM, lo que también contribuye a darle un mayor volumen al monitoreo generando además un aporte en materia de seguridad ciudadana.

Entre los alcances del convenio se prevé que el Municipio podrá solicitar a la UNSAM la información, luego de la observación y el análisis de la misma, para contribuir al diseño de políticas públicas en materia de seguridad vial; y la colaboración con la ejecución y evaluación, así como la actualización de datos, asesoramiento, estadísticas, y seguimiento de dicha información.

Otro punto destacado es el diseño y ejecución de planes de educación con el objetivo de generar conciencia y prevenir siniestros viales; al mismo tiempo que se encargará de promover la articulación con otros organismos y con municipios que propicien el intercambio de experiencias exitosas.

La capacitación de los agentes municipales, así como la difusión mediante campañas de concienciación son otras cuestiones relevantes acordadas a través de este convenio, al igual que el mantenimiento, el soporte técnico del equipamiento, y su permanente actualización.

También se prevé el desarrollo del software y hardware y la consecuente implementación de un sistema informático de control de infracciones para los Tribunales de Faltas; así como un relevamiento exhaustivo de la movilidad urbana y la señalética implementada en la ciudad, y las recomendaciones necesarias en ese sentido.