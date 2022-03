Intensos operativos en 81 talleres mecánicos de Mar del Plata

Todas las comisarías dependientes de la Estación de Policía de Seguridad General Pueyrredon, en conjunto con personal de DDI, Crimen Organizado, Planta Verificadora, Inteligencia Criminal y Personal Municipal llevaron a cabo la inspección de 81 talleres mecánicos y chatarrerías bajo la ley 13.081 (regulación de actividad comercial de automotores) y ley 13.564 ( regulación de comercialización de metales, chatarreras).

En el caso de la Comisaría 3ra se clausuraron 2 chatarreras, una agencia automotora y 7 talleres mecánicos. En el ámbito jurisdiccional de la Comisaría 4ta se clausuraron 8 talleres mecánicos y una chatarrería. Luego en el ámbito jurisdiccional de Comisaría 5ta se clausuraron 4 chatarrerías y un taller mecánico.

En el caso de Comisaría 6ta se clausuraron dos talleres mecánicos. En la comisaría 7ma se clausuraron 4 talleres mecánicos. El personal de la Comisaria 8va inspeccionaron un total de 7 talleres mecánicos y se clausuraron 4. Luego en el ámbito jurisdiccional de Comisaría 11ra se clausuraron 10 talleres mecánicos.

En el caso de la Comisaría 12da realizaron inspecciones simultaneas en 11 talleres de los cuales 5 fueron clausurados por no poseer habilitación municipal. Luego los efectivos de la Comisaría 13ra inspeccionaron dos talleres, uno no tenía impedimento y el otro fue clausurado por falta de habilitación municipal. Luego en el caso de la Comisaria 14 realizaron la inspección de una gomería la cual resultó clausurada, esta funcionaba en forma irregular y no poseía habilitación municipal.

Por otro lado el personal de la Comisaría 16ta llevó a cabo en su ámbito jurisdiccional la clausura de 7 talleres mecánicos y chatarrerías, por no poseer habilitación municipal y libro policial, en uno de los talleres se secuestraron dos motos porque poseían numeración de motor y cuadro adulterados, llevando a cabo la aprehensión del propietario del taller y el propietario de una de las motos.

En este caso intervino la Fiscalía ODEPA, que dispuso que se notifique a los aprehendidos de la formación de causa por el delito de encubrimiento y que se les otorgue la libertad a tenor del articulo 161 CPP.

Luego en el ámbito Jurisdiccional de Parque Hermoso se llevo a cabo la clausura de 5 talleres mecánicos y dos chatarrerías, en uno de los talleres se halló un vehículo Fiat Duna con los números del chasis suprimidos por lo que el propietario del taller resultó aprehendido.

También intervino la fiscalía ODEPA, que dispuso que se notifique a RESUMIL de la formación de causa por el delito de encubrimiento y que se les otorgue la libertad a tenor del articulo 161 CPP. En lo que respecta a la jurisdicción de la Subcomisaría de Parque Camet realizaron la clausura de 08 talleres mecánicos. La clausura de la totalidad de los talleres mecánicos, chatarreras y Agencias de automotores se debió a la falta de habilitación municipal y el faltante de libros de control exigidos a nivel municipal y policial por lo que intervino el Juzgado de Faltas en turno.