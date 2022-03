Ley de Autismo y el petitorio de 100 familias marplatenses para que se adhiera el Municipio

Familias del partido de General Pueyrredon con niños con autismo sufren la problemática de no “conseguir vacantes en las escuelas y excesivas demoras en el acceso a la salud”, por este motivo, Yamila Álvarez, madre de uno de los niños, explicó en el programa radial “Antes que sea Tarde” emitido por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7), lo sucedido.

“Esto se da a nivel Nacional no solo en Mar del Plata. Mi hijo, actualmente, está en una escuela, pero hace 3 años que vengo recorriendo varias instituciones hasta que pude dar con una. Las excusas son muy variadas, hay algunas que exigen un acompañante terapéutico y al no tenerlo ó si falta el niño o niña no puede ingresar al establecimiento educativo. En mi caso la obra social no lo cubre, tuve que hacer un recurso de amparo”, declaró Yamila.

“Hace unos meses nos unimos y cada día se suman más familias tanto a nivel Local y Nacional. En Mar del Plata somos alrededor 100 familias, en cada una de ellas tienen dificultad para poder tener un terapista, médico, psicólogo, hay falta de medicación, tanto en el ámbito publico y privado. También hay familias que no pueden acceder a un recurso de amparo. No tuvimos el apoyo de ningún organismo, por eso vamos a presentar un escrito al partido de General Pueyrredon donde pediremos que se adhiera a la ley de autismo n°27.043”, cerró.