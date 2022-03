Concejales aprobaron un pedido para que aumenten los subsidios del transporte

La comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante debatió esta mañana el proyecto por los subsidios en el transporte público de pasajeros, con respecto al área Metropolitana.

Este lunes, tal como estaba previsto, la comisión que preside el oficialista Guillermo Volponi, mostró su debate en las distintas miradas sobre el transporte aunque coincidiendo, en algún punto, en la necesidad de que General Pueyrredon reciba mayor subsidio.

El concejal Agustín Neme sostuvo que “esta no es una problemática solo de Mar del Plata sino de todo el interior del país" y añadió luego que "el gobierno nacional aumentó un 40% lo subsidios al interior, pero eso no mueve el amperímetro. En Mar del Plata la diferencia es mínima y no impactará en el precio del boleto”.

En su posición, el concejal Vito Amalfitano señaló que “estamos de acuerdo con la inequidad" y luego dijo que "en el presupuesto nacional había un aumento en los subsidios pero no fue acompañado por Juntos pro el Cambio. Una irresponsabilidad de la oposición”.

Finalmente, con el voto positivo de la UCR, Coalición Cívica y Acción Marplatense, el expediente se aprobó. El Frente de Todos se abstuvo.

Y un poco más adelante, un proyecto de Acción Marplatense solicitándole al Ministerio de Transporte de la Nación solicitando que "instrumente una política pública federal para los usuarios del transporte público de pasajeros del Partido de General Pueyrredon" -tal como reza en el proyecto- tuvo adhesión de acompañamiento con la abstención del Frente de Todos.