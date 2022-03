Día de la Mujer: "La mujer policía logró tener cargos que antes eran impensados"

En el marco del "Día de la Mujer" se realizó el primer encuentro de Trabajo en Conmemoración del día internacional de la mujer. En el acto se reconoció a las mujeres que ejercen su rol en la Policía Federal. El evento se llevó a cabo en el hall del Teatro Tronador, ubicado en Santiago del Estero 1746, este martes por la tarde.

Desde la fuerza remarcaron que “nos reunimos a fin de conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Ser policía no es una profesión fácil, requiere de convicción y lealtad, nos acerca el ciudadano en el momento más difícil. Pero del otro lado de la moneda estamos llevando adelante una de las profesiones más nobles, la que nos reconforta el alma y en la cual hombres y mujeres están dispuestos a brindar lo más importante que tiene el ser humano, sus vidas. No solo para protegerla de sus seres queridos, sino a personas totalmente desconocidas”.

Por su parte el Comisario Mayor, Luis Ferreira, declaró que “queremos agradecer al Sr. Marcelo González por brindarnos este espacio y a todos los que colaboraron en este día. Para mí es muy emocionante, poder compartir este dia”. Agradezco a la Jefatura Institucional por permitirnos realizar el presente acto

Dentro de los presentes se encontró la doctora Graciela Trill quien explicó que “este día es para que no perdamos de vista que tenemos que seguir modificando. Nos interpela la lucha que nos queda por delante y también tenemos que estar contentas por todo lo que hasta ahora conseguimos. Mi trabajo se desarrolla en un fuero masculino, nuestro código penal es de 1921 y es esencialmente patriarcal. Las reformas son del siglo XX y las últimas del siglo XXI. Esta estructura está inserta en nuestro inconsciente colectivo desde hace mucho tiempo y por eso es tan difícil de modificar. Este cambio hay que hacerlo con los hombres porque el patriarcado también les ha impuesto roles a cumplir”.

Asimismo, la licenciada en psicología, Julieta Imbrogno agregó que “este día consiste en interpelarnos, cuestionarnos el rol que cada uno de nosotros ocupamos y la gran lucha incesante que hicieron las mujeres, que comenzó por fines del siglo XIX. No hablamos de igualdad para ser igual a los varones, cada uno con su identidad. La Policía Federal, institución creada hace más de 40 años, siempre nos ha contenido a todo el personal femenino. En 2010 ocurrió cambio que fue la creación del Ministerio de Seguridad, en el 2011 comenzaron otros grandes cambios. La mejor protección en la violencia es conocer y apropiarse de los derechos adquiridos,. También tenemos que estar agradecidas a los varones, ya que muchos de estos cambios ocurrieron gracias a que ellos también logran adaptarse a estos cambios y ya no hablar más de hombres, mujeres e identidades no binarias”.