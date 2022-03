En el marco de la guerra entre Ucrania y Rusia la economía argentina es afectada profundamente. En el caso de Mar del Plata y como adelantó el titular de Apyme de la ciudad "el conflicto está haciendo sentir su impacto tanto en las finanzas como en la economía a escala mundial y nuestro país no escapa a esa situación". El caso del pan no es una excepción, por este motivo la prensa dialogó con el presidente del Centro de Industriales Panaderos de Mar del Plata, Carlos Monzón.

“Estamos viviendo un momento muy difícil porque el incremento de la bolsa de harina, nuestro principal producto, fue del 50% ya la estábamos pagando $1.100 y actualmente pagamos $1.800 a $2.200. Quiero recalcar que aún no hemos brindando una lista de orientación con aumento en el aumento del pan. Por el momento no hemos anunciado un aumento en el kilo del pan en Mar del Plata”, declaró Monzón.

Se le consultó por la influencia del conflicto entre Ucrania y Rusia en los precios, en este caso, del trigo: “La problemática es que el precio del trigo lo marca el mercado mundial, estábamos con 280 dólares una tonelada de trigo y hoy está casi 500 dólares. Aquí lo que tenemos que trabajar tanto la Federación de la Provincia y la Federación Nacional de Panaderos con el gobierno Nacional, es el asegurar el abastecimiento del mercado interno. Nosotros necesitamos 7 millones de toneladas para abastecernos, la producción fue de más de 21 millones de toneladas, para que no se produzcan estos conflictos de precios y el desabastecimiento de los molinos de trigo que se está sufriendo”.

“No queremos tocar los precios, las personas aún no sufrieron un aumento en sus sueldos. Este problema no está llevando nosotros a ganar menos, pero no podemos dejar a la gente sin pan y a los mostradores sin clientes. Si tuviéramos que realizar el aumento un kilo de pan estaría más de $300. El consumo bajó en Argentina, ya que se modificó la forma de alimentarse”, finalizó.