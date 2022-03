Comienza el fútbol local: Argentinos del Sud se mide con Mitre

El torneo de Primera División del fútbol marplatense pondrá primera este sábado con la disputa de la Copa "Roberto Crespo", en memoria a un directivo local.

La Mesa directiva elaboró el programa de partidos que tuvo el visto bueno del cuerpo deliberativo para confirmar escenarios y orden de partidos, tanto de 5ta división (a primer turno) como de Primera.

El campeón vigente, Argentinos del Sud, tendrá su estreno como local enfrentándose con General Mitre, mientras que el sub-campeón Kimberley iniciando oficialmente el ciclo de Gustavo Noto como entrenador, se tendrá que medir con Quilmes en condición de visitante.

PROGRAMACIÓN DE LA PRIMERA FECHA DEL TORNEO "ROBERTO CRESPO"

Cancha: Argentinos del Sud

13:30hs, Argentinos del Sud vs General Mitre (Arrandazi, Nuesch y Paniagua)

Cancha: San Lorenzo

13:30hs, Cadetes vs General Urquiza (Foschi, Mustafá y Cristofaneti)

15:30hs, Cadetes vs General Urquiza ( Mustafá,Foschi y Cristofaneti)

Cancha: Chapadmalal

13:30hs, Peñarol vs Boca (Scuffi, Baquero y Mansilla)

15:30hs, Peñarol vs Boca (Baquero, Scuffi y Mansilla)

Cancha: Deportivo Norte

13:30hs, El Cañón vs Independiente (Gighlione, Abboud y G. Núñez)

15:30hs, El Cañón vs Independiente (Abboud, Gighlione y G. Núñez)

Cancha: River

13.30hs, River vs Huracán (Costanzo, Silva y Ordóñez)

Cancha: General Mitre

13:30hs, Los Andes vs Banfield (Cajal, Debrina y Monsálvez)

15:30hs, Los Andes vs Banfield (Debrina, Cajal y Monsálvez)

Cancha: Banfield

13:30hs, San José vs Racing (Espinillo, Avero y Sotelo)

15:30hs, San José vs Racing (Avero, Espinillo y Sotelo)

Cancha: Alvarado

13:30hs, Alvarado vs Libertad (K. Gómez, Ongaro y Bravo)

15:30hs, Alvarado vs Libertad (Ongaro, K. Gómez y Bravo)

Cancha: Independiente

13:30hs, San Isidro vs Deportivo Norte (Montero, Ruíz Díaz y Babbitt)

15:30hs, San Isidro vs Deportivo Norte (Ruíz Díaz, Montero y Babbitt)

Cancha: Quilmes

13:30hs, Quilmes vs Kimberley (Oliver, Millas y Ramos)

15:30hs, Quilmes vs Kimberley (Millas, Oliver y Ramos)

Cancha: Talleres

13:30hs, Talleres vs Once Unidos ( E. López, Contreras y Zagaglia)

15:30hs, Talleres vs Once Unidos (Contreras, E. López y Zagaglia)

Cancha: Mar del Plata

13:30hs, Atlético MDP vs San Lorenzo (Chabert, Miranda y Correa)

15:30hs, Atlético MDP vs San Lorenzo (Miranda, Chabert y Correa)

Cancha: Al Ver Verás

13:30hs, Al Ver Verás vs Chapadmalal (G. Martínez, Mayer y Esquivel)

15:30hs, Al Ver Verás vs Chapadmalal (Mayer, G. Martínez y Esquivel)

Cancha: Nación

13:30hs, Nación vs Círculo Deportivo (Lunegro, Campagnoli y Luxen)

15:30hs, Nación vs Círculo Deportivo (Campagnoli, Lunegro y Luxen)