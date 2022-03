El PO sobre los incidentes: “Fue un grupo pequeño, tal vez lo mandó el Gobierno”

El Congreso atravesó momentos de tensión en el inicio de la sesión cuando en las inmediaciones del edificio se dieron protestas que incluyeron piedrazos, quema de gomas y bombas molotov.

Los incidentes se dieron en momentos en que agrupaciones referenciadas en la Izquierda, como el Polo Obrero y el MST, se movilizaban para rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En ese sentido, el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, rechazó que su espacio hubiera participado de los disturbios y aseguró que fue un grupo pequeño y que desconocía su procedencia.

“Nosotros vinimos a manifestarnos, miles y miles de personas contra un acuerdo humillante, colonial, y que significa una enorme violencia contra el pueblo argentino”, señaló en declaraciones a la prensa.

Sobre los incidentes frente al Parlamento, Belliboni señaló: “Aquí hubo un grupo, no sabemos quién los mandó, un grupo muy pequeño que terminó tirando piedras al Congreso. Tal vez los mandó el Gobierno, tal vez los servicios, acá no es la primera vez que va a ocurrir”.

“Aquí lo que venimos a manifestar es contra la violencia que el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno y la oposición van a llevar adelante contra el la población. Hay 40 por ciento de pobres en la Argentina, 5 millones de indigentes, no un grupito que no sabemos que orientación tiene, qué quiere, pero que claramente no tenía que ver con la inmensa mayoría de la movilización que se opone a un acuerdo con el Fondo, que va a traer más miseria, más indigencia y más falta de trabajo”, agregó Belliboni.