Escuela Superior de Medicina: los estudiantes reclaman mayor "contención y derechos"

Alumnos y representantes del Centro de Estudiantes de la Escuela Superior de Medicina reclamaron frente a las puertas de la institución la falta de “derechos estudiantiles y contención” en la institución académica.

La presidente del Centro, María Pía Quintana Nuñez y la Vocal, Tamara Madonna le explicaron a la prensa que “la problemática que atraviesa la Escuela Superior de Medicina y de la cual los estudiantes quieren hacer eco son las condiciones de cursada. Los estudiantes no tienen ningún derecho estudiantil y comienzan a quedarse fuera desde el primer año de la carrera. En el 2017, la primera camada de ingresantes eran 3500 y actualmente en el egreso son 100 estudiantes, lo que deja en claro que aquí no hay políticas de contención para la continuidad académica ni para proyectos de vida”.

“Los estudiantes no tienen derechos al momento de la inexistencia de un reglamento de cursada que esté pensando con y para los estudiantes. Por la matrícula numerosa que tenemos las aulas no son suficientes y que eso también está vinculado con que en la carrera hay diversos filtros”, remarcaron.

Cuando se les consultó por las autoridades declararon que “intentamos comunicarnos con las autoridades desde las agrupaciones y cada alumno de forma particular, no obtuvimos respuesta y por eso surgió esta convocatoria. El lunes comienzan las clases no pudieron inscribirse y no sabemos que docentes tendremos. Creemos que el doctor Adrián Alasino, director de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, está al tanto de lo que sucede, igual que las secretarias. Si esto continúa apelaremos a instancias superiores, apelaremos al acompañamiento de la Federación Universitaria Marplatense, para poder exponer esto al Consejo Superior donde Alasino participa”.