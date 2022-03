FMI: Lousteau adelanta que hay apoyo en el Senado pero critica a Cristina por ser “capaz de generar sufrimiento”

Después de 13 horas de debate, Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto acordado entre el Gobierno y la oposición para avalar únicamente la refinanciación de la deuda con el FMI, apenas fue girado para el tratamiento en el Senado, Martín Lousteau, anticipó que habrá apoyo en la Cámara Alta pero criticó a Cristina Kirchner: "Está generando un muy mal clima en el Senado".

El senador radical fue muy crítico de la vicepresidenta, después de que la ex mandataria posteara una video con los destrozos a su despacho y sus críticas al FMI. "Está generando un muy mal clima en el Senado donde igual se va a aprobar el acuerdo para evitarle a todos los argentinos las implicancias catastróficas de un default", dijo Lousteau.

"Con tal de obtener un beneficio político especulando políticamente es capaz de generar sufrimiento en los demás. Ayer dijimos algo muy responsable que es no al default, no a la violencia y no al default, ella está impidiendo que Argentina se ponga a trabajar de otra manera", agregó el economista, que fue ministro de Cristina Kirchner entre fines de 2007 y 2008.

"En el momento en el que Máximo rompe y ya no está en la mesa de negociación pudimos entre todos trabajar un acuerdo para que Argentina no caiga en default. Obviamente repudio toda violencia contra la policía, contra el Congreso y el despacho de ella, cosa que ella no hace en el video, no repudia la violencia general, repudia la violencia contra ella", destacó en diálogo con radio Mitre.

"Cristina Kirchner se presentó en una fórmula presidencial, y cuando lo hizo sabía que uno de los temas que había que resolver era el crédito con el Fondo Monetario. Durante dos años permitió las negociaciones y el gobierno dice que este es un buen acuerdo, que no tiene reformas estructurales, que no tiene ajuste e igualmente ella saca este video, su hijo Máximo vota en contra, sus diputados votan en contra", añadió.

"Ella se la pasó diciendo que no es el partido del default, pero el espacio cada vez más chico que tiene ella sí es el espacio del default, porque si este acuerdo no la satisface quiere decir que pretendía desde el principio caer en default", remarcó el senador nacional.

"Nosotros hicimos un gran trabajo dentro de Juntos por el Cambio y pudimos ir colectivamente con el oficialismo a negociar. Lo vamos a aprobar, no queremos que la Argentina atraviese un default", concluyó Lousteau.

Fuente: Clarín.