Paritarias Judiciales: hay cautela en el sector en la previa de la reunión con Provincia

En la tarde del miércoles la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y la gestión de Axel Kicillof se reunirán para definir las paritarias del sector.

En diálogo con El Marplatense, Mariano Fernández, referente local de la AJB, se refirió a las expectativas para la negociación salarial.

"Soy cauto con esto, no tengo una positividad extrema, estoy atento a que transcurrieron ya 45 días y en las dos anteriores reuniones no hubo una propuesta concreta, somos prudentes de los alcances de esta reunión", disparó Fernández.

"Necesitamos que la recomposición empate la inflación y la supere en un 5%, para de esa forma recuperar el poder adquisitivo perdido en 2018", agregó.

"Hoy el gobierno plantea tres tramos de aumento, donde todavía no nos hemos puesto de acuerdo con esos periodos. Nosotros lo que decimos es que en esos periodos, tienen que achicar de abril a junio y no a julio como quieren. Y los aumentos deben ser mayores a los valores de la inflación, si bien no es posible tener esa paridad en tiempo real, pero los ajustes deben compensar eso", explicó.

"La estrategia de la gestión fue tratar de llegar acuerdos con los sindicatos más grandes; como docentes y trabajadores de la ley 10.430 y con esa paritaria negociar con nosotros. No se van apartar de esa línea de negociación, pero esto no ha sido un obstáculo insalvable y hemos podido sortearlo muchas veces", concluiyó.