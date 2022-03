Tartas: ideas para sumar a las comidas

La tarta es un alimento completo que puede incluirse en las comidas. Se pueden hacer de diferentes variedades: pollo, espinaca, acelga, vegetales variados, tricolor, jamón y queso, zapallitos, etc. La clave es que esté bien condimentado el relleno y la masa tenga buen sabor.

Se pueden ofrecer en almuerzos, cenas y es una buena opción también para armar la vianda para el trabajo o la escuela en el caso de los niños.

Como guarnición se pueden acompañar con papas horneadas, ensalada de verdes, tomate, etc.

Masa de tarta

Ingredientes:

200 gr de harina integral.

50 cc de aceite de girasol.

agua cantidad necesaria.

1 pizca de sal.

Procedimiento:

Mezclar la harina con la sal, hacer un huequito en el medio y colocar el aceite, ir agregando agua de a poco y formar un bollo con la mano, que no se pegue a los dedos.

Una vez formado el bollo y sin toquetear demasiado la masa, cubrir un molde con las manos.

Cómo lograr buenos rellenos

La estructura del relleno es: algunos vegetales previamente cocidos (horneados, salteados o hervidos), algo para que ligue y algo para que gratine.

“La fórmula que a mí no me falla nunca, es huevos, y queso cremoso. Pero si no tenes huevo podes usar solo queso, o si no tenes queso podes usar solo huevo, o si no consumís ninguno de los dos, directamente agregar unas semillitas por encima para gratinar (se va a desarmar un poco al servir, pero igual queda riquísima” explica la cocinera Natasha Viveka.

“La cantidad de huevo depende del tamaño de la tarta y la cantidad de vegetales, podes usar el huevo por ejemplo para “aumentar” el tamaño de la tarta. Para un molde de 26 cm de diámetro (8 porciones) por lo general uso 3 huevos.

Si quiero que me quede más alta porque uso molde más alto tipo de torta, quizás uso 4. Va a depender también del tamaño de los huevos. Mientras puedas cubrir todo el molde está perfecto” agrega.

“Para mí, todo gratinado es más rico, y el queso es uno de los pocos lácteos que consumo, porque lo amo. Si conseguís uno bien casero mejor. Y para mí, cuanta más cantidad, más rico queda, y ni siquiera tenes que poner algo para gratinar porque gratina solito. Incluso podes jugar y agregar varios tipos de queso”.

Lista de sugerencias