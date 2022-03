Kreplak negó que el brote de gripe esté fuera de control y criticó a Mendoza por sacar barbijos del aula

Tras la confirmación del brote de gripe anticipado -en particular del subtipo H3N2- que afecta a al menos cinco provincias, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró que el virus influenza “no está fuera de control” y que solo se “adelantó en el tiempo”.

“No está fuera de control, pero es cierto que están sucediendo algunos casos que llamaron la atención. Hay un pequeño brote de gripe que no es ni de lejos un brote que haya generado más internaciones que en años anteriores, pero es cierto que en 2020 y 2021 casi no tuvimos brote de gripe producto de los cuidados que se daban para el Covid, porque cuidarse del Covid también previene el contagio de las enfermedades respiratorias”, dijo.

Con 764 casos confirmados de gripe A desde diciembre de 2021 hasta el 10 de febrero pasado, Kreplak explicó sobre esta infección viral que provoca cuadros gripales, y afecta a la nariz, la garganta, los bronquios y, a veces, los pulmones.

El funcionario indicó también que otra característica de este brote es que se anticipó. “Suele suceder en abril, mayo… Y se adelantó un poquito. Había pasado lo mismo en Brasil, así que a partir de finales de este mes vamos a estar dando la vacuna, pero ya está empezando a circular el virus”, detalló en Radio Futuröck.

Entonces, el ministro de Salud pidió que la población de riesgo -los adultos mayores de 65 años, los pacientes con patología crónica de base y los inmunosuprimidos- refuercen los cuidados, que son los mismos que para el coronavirus, hasta acceder al inyectable contra la gripe.

En otro orden, al referirse a las medidas sanitarias por el Covid-19, dijo que es necesario esperar hasta mayo para definir si eliminar o no la obligatoriedad del barbijo en las aulas, ante la llegada del invierno. Por eso, el funcionario que responde a Axel Kicillof criticó la decisión del gobierno mendocino en cuanto a que los tapabocas pasen a ser optativos en la primaria. “Tiene que ver con cierta cuestión politizada de la pandemia”, aseguró al respecto de la administración del radical Rodolfo Suárez, en declaraciones radiales.

Por otra parte, dijo que de momento no hay ningún dato a nivel mundial que indique que se debe aplicar una cuarta dosis contra el coronavirus a toda la población y, en medio del debate sobre si eliminar el barbijo obligatorio en las aulas, Kreplak mostró prudencia al respecto, después de afirmar que la pandemia aún no terminó y de reparar en que próximamente comienza el invierno, la época de mayor transmisión para las enfermedades respiratorias.

“Podría ser que el Covid vuelva a aumentar, no lo sabemos todavía. Y si bien tenemos una enorme tasa de vacunación y en el verano se vio que la letalidad es muy baja, hay que seguir teniendo cuidado. Por eso seguimos con el barbijo en las escuelas, hay que evitar generar contagios masivamente en este momento”, sostuvo el ministro.

“Planteé ayer que si empezado el invierno, o pasada una parte importante del invierno, vemos que no hay un rebrote, sino que siguen bajando los casos, uno podría suspender la obligatoriedad en ciertos lugares. Hay que ver en qué lugares puede quedar como optativo, estamos hablando de una situación que todavía no se dio: que empiece el invierno y que no tengamos aumento de los casos, de momento sí siguen estando obligatorios en las escuelas”.