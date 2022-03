Manino Iriart: "Hay cosas que tenemos que definir en Mar del Plata, más allá de los referentes"

Este 27 de marzo se celebrarán las elecciones para definir la conducción del Partido Justicialista de Mar del Plata. La cita será en la escuela ubicada en Alberti 2550 de 8 a 18, donde habrá 22 mesas para el padrón de 34.317 afiliados.

Rodolfo Manino Iriart es el primer congresal de la lista 45 y acompaña a Juan Manuel Rapacioli en su lucha por la conducción del PJ local. Quienes enfrentarán a la lista "oficialista" que tiene como referentes de lista al ex concejal Daniel Rodríguez como candidato a congresal y Eduardo Coppola en la conducción del partido en la ciudad.

En diálogo con Mitre Mar del Plata (FM 103.7), Manino explicó su parecer en la previa de los comicios partidarios.

La herramienta de transformación real es la política, una buena parte de la sociedad creen que la política no sirve y los respeto. Por eso, resigné mucho en vida para dedicarme a esto y hoy pongo la cara. Como estuve cuando llegó la vacuna, cuando hubo que repartirlas y lo mismo con el tema de la seguridad en la ciudad. Nunca me borré y dejé una dieta de diputados para venir Mar del Plata", comenzó diciendo.

"La gente que está afiliada y ya no participa es porque está enojada con La Cámpora, con la forma de ver la política de quienes hoy conducen a nivel provincial. En la última elección, de los más de 30 mil afiliados que hay, sólo fueron a votar 9 mil y eso te marca que no hay ganas de participar. La gente dice ´sino me siento reflejado y entonces no participo´", agregó.

"Hay que dar a vuelta esta situación y decidí acompañar a Rapacioli, quien se hizo cargo del PJ después del vaciamiento que han hecho algunos compañeros. La palabra compañero es para las buenas y las malas no solo para los discursos", disparó.

"Hay cosas que tenemos que decidir en Mar del Plata más allá d ellos referente, estamos visitando afiliados alejados hace tiempo de las elecciones, del partido y están enojados con la política. Máximo Kirchner y La Cámpora han generado descontento en la forma de construcción en el peronismo", denunció.