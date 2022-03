Marco Lavagna explicó las novedades del Censo Digital 2022

Marco Lavagna, titular del Indec, dialogó en CNN Radio sobre el Censo Nacional 2022 que ya comenzó en su modalidad digital.

“El miércoles 18 de mayo es el día del censo en el que 600 mil censistas harán el recorrido casa por casa y que este año cuenta con la novedad del censo digital, que empezó ayer y que quedará abierto por dos meses para que la gente pueda autocompletarlo”, explicó en Café con Pepe, con Pepe Gil Vidal.

En este caso, cuando pase el censista solo se le tendrá que dar un código de completamiento del censo digital. Caso contrario, podrán responder las 61 preguntas en forma presencial ante el censista.

“Damos opciones para que cada persona ejerza su derecho para completar el censo como quiera, la idea es dar alternativas”, agregó.

Los extranjeros también deberán censarse porque se busca captar a la totalidad de las personas que habitan en suelo argentino.

Para responder las preguntas digitalmente no hay un tiempo límite, incluso se puede interrumpir y retomar luego.

El censo consta de 61 preguntas, con la novedad de que en esta oportunidad habrá muchas en términos de etnia, de identidad de género y de autopercepción. “Tienen que ver con la evolución de la sociedad”, dijo.

“Más allá de que los resultados no arrojen buenas noticias, lo importante es hacerlo porque lo que no se mide no se puede reconocer y, por lo tanto, no se puede corregir”, planteó finalmente.