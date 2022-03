Once Unidos cayó otra vez en tie-break y ya conoce rival para lo que se viene

La última presentación de la Fase Regular de la LVA RUS, en Mar del Plata, fue con sonrisas para UVT Vóley, que ya sin chances de llegar a Play Off finalizó su temporada con una victoria electrizante sobre el local Once Unidos, con números finales de 3-2 (23-25, 25-22, 22-25, 25-23 y 15-11).

El conjunto marplatense enfrentará en los play-offs de cuartos de final, a partir del jueves 24, en San Juan, a Paracao de Paraná (quinto), en serie al mejor de tres partidos.

Mientras que UVT concentró su goleo principalmente en Vásquez, el local apeló a más variantes (Quiroga a la cabeza de la distribución) y así pudo ponerse 7-6 y 11-9. Aunque mínima, la ventaja para Once Unidos permaneció un rato, pero Vásquez volvió a la carga y de contra estampó el 19 iguales. Luego el venezolano, durante un buen paso de Albornoz por el saque, bajó la pelota dos veces más (23-21), pero Once volvió a la carga: dos bloqueos de Gazaba redondearon la arremetida al 25-23.

El segundo set trajo un marcado duelo de goleo entre Vásquez y Zelayeta, ambos con 7 puntos en el capítulo. Así, la diferencia que se dio para UVT estuvo en algunas fallas del equipo local, que en lo colectivo perdió el foco y le permitió a su rival un buen margen rápidamente, en 13-7. Con las cosas 17-14, Once tuvo su momento vía Zelayeta, autor del 18-17 con un bloqueo, pero volvió a errar y no lo pudo sostener (22-19). Precisamente, dos nuevas fallas le dieron el set al equipo sanjuanino por 25-22.

La posta del equipo uveteño pasó luego a Prieto, que se encargó de ratificar el 11-9 marcado por Gandaria con dos contraataques al hilo (14-9). Sin embargo, ahí el que se sumió en un bache de fue UVT, que con cuatro ataques fallidos y otro que murió ante el bloqueo de Russo vio desaparecer su ventaja (18-17 local). Tras una breve paridad, el ingresado Aranguren puso el 23-22 local e inició la embestida final: Zelayeta en contraataque y Aulisi en saque se incorporaron para el 25-22 de Once Unidos.

Todavía quedaba mucho en la última película de la Fase Regular, porque UVT avisó que iba a seguir dando pelea con el 4-2 que disparó Albornoz desde el servicio. Aunque bloqueos de Aulisi y Quiroga ilusionaron a Once con terminar rápido la faena, con un 9-8 que más tarde pasó a ser 17-14 en otro momento errático de UVT, no pudo ser para el dueño de casa. En la recta final, otro saque de Albornoz y uno de Vásquez generaron el 21-21 y la visita no dudó: de nuevo Vásquez, más Quinteros y Tello dieron los puntos finales del 25-23.

En el tie-break, UVT hizo aún más uso de Vásquez, que con otros 6 tantos completó su notable cosecha de 36 en la noche, incluido el martillazo final del 15-11. Antes de eso, generó el primer quiebre con bloqueo y contra (7-5), ayudado por Camacho que, con un bloqueo clave cuando Once Unidos se venía (12-9), fue el socio ideal. Eso dejó el camino allanado para los dos tantos finales del venezolano y el festejo de despedida de UVT.

Síntesis:

Club Once Unidos: Juan Ignacio Macció, Bautista Gazaba (9); Joaquín Layús (6), Iván Quiroga (18); Santiago Aulisi (18), Mauro Zelayeta (16). Líberos: Matías Martín, Ezequiel Ferrín. Entrenador: Gonzalo Borstelmann. Ingresaron: Gonzalo Aulisi (7), Tomás Russo (1), Lukas Rojas (1), Santiago Aranguren (4), Enzo Escalada.

UVT Vóley: Sebastián Albornoz (3), Inayén Prieto (8); Nahuel Camacho (12), Francisco Gandaria (3); Juan Vásquez (36), Leonel Morales (12). Líbero: Luciano Massimino. Entrenador: Jorge Elgueta. Ingresaron: Franco Quinteros, Marcos Quinteros (7), Mateo Gómez, Federico Tello (1), Martín Tejada (1).

Parciales: 25-23, 22-25, 25-22, 23-25, 11-15

Árbitros: Marcelo Pierobón - Pablo Pérez

Estadio: Club Once Unidos, Mar del Plata