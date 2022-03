Reclamo en Tribunales por la causa de la menor que se suicidó por ser abusada

Familiares de Catalina, la niña de 11 años que “sufrió abuso por parte de su padre” y se suicidó, se manifestaron frente a las puertas de Tribunales ya que la causa fue “encajonada”.

Su madre, María del Carmen, declaró frente a la prensa que “él está libre, sigue trabajando. En Tribunales no me dan ninguna explicación del motivo por el cual él sigue en libertad, solo me notificaron el 9 de marzo que encajonaban la causa porque no tenían más para investigar, ya que está caratulada como causa de muerte”.

Asimismo, María del Carmen recordó el caso: “El 5 de enero del 2021 Catalina tomó la determinación de suicidarse cuando se dio cuenta que fue violada reiteradas veces por su padre. En octubre la jueza de familia le hizo una entrevista para generar un vinculo con el padre, ella desde los 9 años no quería verlo y la jueza tenía derecho a verla y volver a estar con ella. Catalina contestó que donde estaban sus derechos si tenía que ver a alguien que la lastimaba.

“Nosotros estábamos separados desde que Catalina cumplió 1 año, él la veía un fin de semana por medio. Ella nunca me dijo nada, sí le contó a una amiga por mensaje que un amigo del papá la había tocado y que él no le creía y que si le volvía a pasar ella iba a quedar embaraza porque ya era ´señorita´. Se hicieron las últimas pericias, allí se comprobó que el abuso no fue de alguien fuera de la familia, que era familiar. Luego de que se suicidó encontramos cartas donde decía que lo que estaba viviendo era un infierno y aunque no quería terminar con su vida, no podía seguir así”, finalizó.