Buscan a Federico: se fue del HIGA tras intento de suicidio con ingesta de pastillas

Federico Ezequiel Palencia Teppich es intensamente buscado por su madre. El joven de 22 años se retiró del HIGA, luego de ser internado por intento de suicidio.

La mujer de 45 años se presentó en la Comisaría 5ta y denunció que el pasado 17 de marzo del corriente tras un episodio de depresión, Federico intentó quitarse la vida con ingesta de pastillas y fue trasladado por el SAME.

La madre del hombre fue informada por el hospital que se había retirado del lugar por sus propios medios y hasta el momento no hay noticias. Su hijo viste campera y pantalón de jeans color azul degastado, camisa azul claro, zapatillas claras, mide aproximadamente 1,78 de altura, es delgado, tez blanca, ojos marrones, cabello rubio oscuro corto, un aro tipo piedra en lóbulo izquierdo, sin tatuajes, no tiene discapacidad y no sufre adiciones.

Intervino la Fiscalía número 1. La doctora Salas dispuso que se inicien actuaciones por averiguación de paradero. Se inicio el protocolo de búsqueda correspondiente.