Buscan a Maximiliano: tiene 13 años y sufre adicción a las drogas

Maximiliano Dillan Fagundez tiene 13 años se fue de su casa el pasado viernes. Su madre realizó la denuncia en la Comisaría 12da.

La mujer explicó que el niño se encontraba en la puerta de su casa, en el Barrio Las Lilas, con amigos. Luego de esto se retiró del lugar a las 18 y no regresó.

Maximiliano vestía un pantalón gris claro, una campera rompeviento color negro y roja con rayas, una campera de algodón color celeste con líneas blancas en los brazos, gorra negra con varios colores en la parte superior, zapatillas marca NIKE, color negro con rosa. El mismo mide 1.50 aproximadamente, es de contextura delgada, ojos marrones claros, tez blanca, pelo escuro, no posee tatuajes ni cicatriz visible.

Posee adicción a las drogas, más precisamente marihuana y bebe alcohol. No posee lugares de esparcimiento. Refirió que no es la primera vez que sucede. No posee teléfono, ni redes sociales, ni documentos en su poder.

Intervino la Fiscalía número 1. La doctora Salas dispuso que se inicien actuaciones por averiguación de paradero. Se inicio el protocolo de búsqueda correspondiente.