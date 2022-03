La CGT a favor de la Exploración Offshore: la generación de empleo y el desarrollo que Mar del Plata y Batán necesitan

En el encuentro en el que participó el plenario de secretario y secretarías de los distintos gremios nucleados en la CGT expusieron el Gerente de Planeamiento Estratégico de YPF, Ing. Ariel Gordon, el Director de Impacto Ambiental del Ministerio de medio Ambiente de la Nación, Dr. Diego Calderón y el Asesor del Secretario de Energía de la Nación, Aldo Duzdevich.

Los funcionarios desarrollaron los detalles relacionados al proyecto de exploración offshore en nuestras costas, las características de los estudios preliminares y de la extracción petrolera, el impacto en términos de soberanía energética, el impulso al desarrollo y la creación de empleo, el contexto mundial en que se produce y los resultados de los estudios de impacto ambiental.

A partir de la información compartida y que está a disposición en las distintas reparticiones intervinientes, se ha podido conocer el hecho de que la iniciativa, que es una más entre más de un centenar de ellas en el país y que se vienen llevando adelante desde hace décadas, se lleva adelante según los estándares internacionales más rigurosos, es imperceptible desde la costa, no pone en riesgo la salud humana ni la fauna marina, no afecta la actividad pesquera y no es incompatible con la actividad turística, sino complementaria con la misma, entre otras consideraciones.

Luego de un intercambio de preguntas con los representantes sindicales de las diversas actividades, el plenario de la CGT Regional Mar del Plata decidió manifestar el apoyo a la iniciativa teniendo en cuenta la implicancia que tiene en términos de generación de empleo, de crecimiento de la economía y que tanto la actividad pesquera como la turística, ambas muy importantes en la ciudad, no se verán amenazadas por esta explotación.

Entendemos que es imprescindible optimizar los recursos disponibles en un país como el nuestro, que necesita reactivar su industria, impulsar políticas de desarrollo, obtener divisas, disponer de energía para la producción y el consumo, generar empleo.

Sostenemos que Mar del Plata no puede desaprovechar esta magnífica oportunidad de generación de empleo, de dinamización de la economía, de sacar a miles de marplatenses y batanenses de la pobreza. Numerosas experiencias nacionales e internacionales demuestran la profunda transformación y el crecimiento de aquellos lugares vinculados a la explotación petrolera.

Tener trabajo y que sea de calidad, la posibilidad de que las nuevas generaciones tengan un proyecto de vida en su ciudad de origen, es un derecho del que hasta ahora muchos conciudadanos se ven privados.

En este sentido, se puso en relieve el compromiso de la Secretaría de Energía en garantizar que las distintas normativas en materia de la explotación offshore prioricen y promuevan el empleo para las personas radicadas en la ciudad, así como la capacitación específica que se requiera en relación a este proyecto.

La formación técnica y profesional, la articulación de industrias y los servicios en un nuevo mapa productivo en que se potencien las pymes locales, el desarrollo del conocimiento y la integración social, debieran ser las preocupaciones centrales del gobierno municipal.

Creemos que no son momentos de especulaciones ni de actitudes mezquinas. La necesidad de nuestra gente no admite que dejemos pasar esta instancia que se abre para nosotros.

Asimismo, esperamos que la Justicia esté a la altura y no obstaculice, en virtud alguna presión sectorial y sin fundamento, esta oportunidad para la ciudad y la región.

Por una economía en crecimiento, por soberanía energética y generación de trabajo calificado, tanto en forma directa o indirecta con la explotación petrolera, la CGT Mar del Plata apoya y acompaña el Proyecto de Exploración y Producción petrolífera en aguas profundas del litoral de nuestras costas.