Lucia Gorricho, la escritora y docente que trajo a Mar del Plata el reciclaje de papel

Por Bárbara Benitez

Lucia Gorricho docente, escritora, artesana, tallerista y marplatense. Con 42 años, la publicación de uno de sus libros “Frutillas”, la llevo al mundo del papel reciclado. Cuidar el medio ambiente fue una de sus prioridades desde niña y actualmente impulsa esto mediante uno de sus proyectos que primero crecieron el bibliotecas y sociedades de fomento y en 2022 será en el la institución educativa Colegio Luis Federico Leloir.

“La cuestión ambiental siempre me interesó desde muy chica, es un tema central en la agenda, no se puede seguir discutiendo política con el agua al cuello, no nos damos cuenta que la naturaleza manda, tenemos que cuidar la Tierra, relacionarnos mejor con los animales. Cuando tuve la posibilidad de escribir quería que fuera con papel reciclado y las palabras fueron ´olvidate´. La imprenta logró conseguir papel reciclado para la tapa, lo tuvimos que traer de Brasil y luego conseguimos en La Plata",, remarcó Lucia en “Antes que sea Tarde” programa emitido por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

"Es importante que esto se haga en Mar del Plata, tenemos 800 mil habitantes en invierno, un millón trecientos mil en verano, se tiran papeles durante todo el año y van directamente a la basura. Esto es un llamado para que la gente se sume, en cada taller se expande más la cantidad de personas”, declaró.

Actualmente la escritora está “poniendo toda mi energía en el papel reciclado, queremos que se recicle papel el Mar del Plata, así de esta manera podemos imprimir más y mejor. Hacer papel tiene muchísimos beneficios porque ayudamos a que circulen menos residuos y además evitamos que se talen más árboles y es relativamente fácil”.

“Casi todo el papel es factible, lo único que no tiene que tener es plástico, en este proyecto solo trabajamos con papeles de carpeta de escuela ó de computadora que vienen con un tinte de la impresora, con esto buscamos unificar los desechos para que sea una pasta homogénea. Aún no hay personas que lo hagan, es un trabajo artesanal y necesitamos capacitar a más gente que pueda realmente mover el circuito. Partimos de la premisa de que las personas no compran papel reciclado es simplemente porque no hay”, remarcó Gorricho.

EDUCACIÓN Y ECONOMÍA CIRCULAR

Lucia es docente de Geografía y Ciencias de la Tierra en el colegio Leloir: “Este año tengo la posibilidad de hacerlo en el colegio Luis Federico Leloir, el proyecto estaba anteriormente en bibliotecas y sociedades de fomento. En las escuelas nos enseñaron que las economías son lineales, pero esto se terminó, porque los recursos son finitos, lo que hay que hacer es que lo de la actividad terciaria se vuelva a inyectar en la actividad primaria con forma de círculo. Esto en el papel se ve muy claro, no se agota, es un comercio más justo. La idea es que esto genere dinero y la gente pueda trabajar”.

“Lo que me enorgullece muchísimo es que el papel es totalmente ecológico, muchas resmas de grandes marcas que conocemos tienen cloro que es grave para el río cuando tiran el excedente. En el colegio Leloir se trabaja por proyectos, esta bueno que desde la escuela podamos llevar ideas nuevas a las casas. Actualmente necesitamos una licuadora y una prensa. Para poder colaborar con el proyecto pueden comunicarse mediante mis redes sociales @gorricholucia y FrutillasLibro”, cerró con un tono entusiasta.

