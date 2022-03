Tecnología, Ciencia, Educación - Cómo están conectados

En la actualidad en la que vivimos el tiempo es un recurso valioso y a la vez que el conocimiento, la ciencia y la tecnología han transformado numerosos espacios de la sociedad, cada día algunos procesos dependen más de ellas, y la educación no es la excepción. Sin embargo, la forma en que nos relacionamos con el conocimiento no es siempre igual, pues existe una brecha entre los países en vías de desarrollo y los más desarrollados, donde surge la preocupación sobre la educación de acceso universal como un hecho que no dependa de una conexión tecnológica, contexto material, cultural, o cualquier otro factor que pueda intervenir en el acceso.

A los factores mencionados se suman obstáculos de índole post pandémica, la exposición al virus en centros educativos, de investigación o encuentros del saber con asistentes de todo el mundo, para ello positivamente se ha abierto la puerta a la realidad virtual, los foros web, las clases virtuales y el smart work, todas herramientas que buscan solucionar con criterio, e incorporar a los estudiantes en los diferentes campos del conocimiento. Pero, ¿Cómo se conectan estas tres variables hoy?, se puede iniciar estableciendo que existe un acercamiento al conocimiento que cada día depende más de los avances tecnológicos, que permiten conectar a uno o mil usuarios para compartir conocimientos e información en tiempo real sin importar las distancias, pero si esta plataforma tecnológica no recorre el camino de las ciencias sólo se convertiría en un canal de comunicación sin objetivos académicos, es decir, que no procura el conocimiento como parte de su esencia.

¿Y cuando la inspiración o las ideas se agotan?, como primer paso es importante reflexionar sobre si es necesario incorporar un punto de partida adicional, cambiar el método por completo, donde se consideren nuevas tecnologías que ofrecen soluciones más prácticas y sencillas, a grandes problemas que enfrenta la humanidad, generar contenido de pensamiento inclusivo e integrador, que no solo quede en un ensayo, tesis o trabajo escrito, que sea inspirado en valores claves para la toma de decisiones y en la autonomía del investigador, algo fundamental para el aprendizaje científico en particular y para el aprendizaje en general, y luego de tanto andar en la búsqueda de todas estas característica se ha diseñado un sitio útil para que los estudiantes realicen su búsqueda especializada de referentes, donde consiguen las respuestas adecuadas a cada interrogante en ensayos de tecnología, y de cualquier otra índole, con diversos enfoques que nutren el camino a la creación de un nuevo proyecto, documento o ensayo, con herramientas de escritura adaptadas a los alumnos de todos los niveles, un aliado fundamental en el proceso no solo creativo sino además de valoración de información, tendencias y actualidad de las vertientes académicas, podría decirse que este nivel de acceso al conocimiento en plataformas académicas contribuyen de una forma más elevada al acceso pero además y trascendentalmente a la creación del mismo.

En consecuencia y siguiendo con la identificación de la conectividad entre estos tres elementos, y como se ha planteado anteriormente, podemos decir que se han desarrollado constantemente estrategias que fomentan el aprendizaje de los estudiantes, una formación y un entorno para su desarrollo intelectual, emocional y práctico donde existe la integración de conocimientos, y donde el sistema educativo, y en particular los docentes como agentes activos, deben apoyar los procesos de alfabetización tecnológica que ayuden al alumnado a solucionar problemas de una forma intuitiva, flexible y ante todo creativa, siendo para ello necesaria una educación integral, global y simbiótica en ciencias y tecnología, que ha de permitir desarrollar todos los aspectos que amplifican el potencial, donde un ejemplo claro serían los casos figuras populares como Newton o Einstein, que señalaron cómo las imágenes visuales creativas procedentes de experiencias vividas les habían permitido obtener resultados científicos óptimos.

Podemos decir que frente a este hecho podemos vislumbrar un futuro que dependerá de la capacidad de combinar lo mejor de la ciencia con lo mejor de la tecnología, junto con los valores éticos y que así puedan dar resultados e integración que favorece el potencial intelectual del alumnado y su formación para un futuro profesional que explora múltiples opciones de desarrollo.

Una conclusión conveniente en un mundo desarrollado que garantiza un camino responsable, sabio y claro para el mejoramiento del futuro solo dependerá de balancear de forma calculada la ciencia, tecnología, innovación junto con los valores éticos otorgando las mejores explicaciones científicas bajo un proceso de enseñanza y aprendizaje, donde se describe la realidad, se le identifica, y se pretende intervenirla para mejor.

Robert Griffith,

Escritor e investigador, con diversas publicaciones en temas de sociología y política, exponente del pensamiento crítico y apasionado por la enseñanza.