En lo que va del año, ya son 7 las personas que murieron por siniestros viales en Mar del Plata

Héctor Blasi, de la ONG Familiares de Víctimas del Delito y Tránsito Mar del Plata dialogó con Mitre Mar del Plata (FM 103.7), para profundizar la realidad local en cuanto al tránsito y la cultura vial.

Consultado, en primera instancia por los controles de alcoholemia, los resultados y la imprudencia de manejar bajo los efectos de diversas sustancias, Blasi, dijo: "Cuando no se puede determinar el nivel de alcohol en sangre los medidores se ponen en blanco y eso ha pasado en Mar del Plata. Es muy grave, porque corre riesgo la vida de ellos mismos, los imprudentes, y su entorno y no perciben ese gran riesgo".

"La medida de alcohol cero se justifica para que no haya especulación, hoy el nivel actual es 0,5 y muchos proponen 0,2. Actualmente hay dos propuestas de alcohol cero dentro de la Bicamenral de Provincia de Buenos Aires", agregó.

El referente de la ONG Víctimas del delito, remarcó que "no sólo el alcohol es el problema, sino que para bajar la siniestralidad, hay que abordar el tema de las adicciones y sobre otras drogas e incluso con medicamentos, con los cuales está prohibido manejar".

"Todo esto, tiene que ir acompañado por políticas públicas, mejoras de infraestructura, reductores de velocidad, señalética. Y lo fundamental, la cultura vial, ya que no la hay. No respetamos los semáforos, manejamos muy mal, no tenemos esa cultura, esa educación. Falta mucho", disparó.

Para conlcuir, sobre las estadísticas que se manejan a la altura de este año, Blasi, explicó: "El número es más bajo que el de 2021, se han registrado 7 muertes en este 2022 por siniestros viales. Lo que marca la importancia de los controles de prevención que se hacen desde Tránsito, que se están realizando con mayor frecuencia y se ven en las calles. Lo importante es que el trabajo de prevención sirve y mucho. Hay que mantenerlo en el tiempo y que se incrementen".