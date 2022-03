"Marzo nos duele, nos convoca, nos renueva fuerzas para seguir"

En el marco de la conmemoración del día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil, se realizó la puesta en valor del mural homenaje a esta fecha tan importante en Argentina. Estuvieron presentes el referente de dicho hospital, Alberto Pellegrini, uno de los integrantes del organismo de Derechos Humanos, Carlos Cervera y uno de los detenidos, Pablo José Galileo Mancini y dialogaron con la prensa.

“Marzo nos duele y nos convoca, cuando aparecen dolores que pegan tan fuerte esta bueno estar con amigos. Queremos agradecer a la gente del hospital que nos acompañan siempre, a los organismos de Derechos Humanos y a los sindicatos que están presentes. Mar del Plata fue una ciudad muy golpeada por la dictadura”, explicó Pellegrini.

“La dirección del hospital se propuso reparar el mural, le vamos a dar una nueva iluminación que consiste en tres figuras que fueron confeccionadas por Alejandro Marmo, que es el autor de la Evita en la 9 de julio (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)”, agregó.

Por su parte, Carlos Cervera, mencionó que “todos los 24 de marzo nos aportan algo nuevo, esta puesta en valor del mural en el Materno para nosotros es recordar con dolor y al mismo renovar fuerzas para seguir adelante. En general la dictadura se encarnizó por los trabajadores y en Mar del Plata el 40% son trabajadores, obviamente afectó a toda la sociedad”.

“En ese momento se luchaba por un país más justo, más soberano y creo que con los parámetros de una nueva sociedad esa sigue siendo la lucha en la actualidad. Estoy convencido que cada vez hay más apoyo y en cada marcha participan las familias, la juventud y eso se también cada actividad como ésta”, reflexionó.

Pablo, remarcó: “Cada 24 de marzo recordamos aquellos trágicos años que vivimos y a quienes están desaparecidos ó muertos. En mi caso estuve en la Base Naval de Mar del Plata y entre todos nosotros nos hicimos una promesa de no olvidarnos”.

“Fui detenido en mi hogar, el 8 de septiembre del 76, fui trasladado a la Base Naval Mar del Plata e interrogado y torturado, estuve 20 días y luego me llevaron a la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, donde permanecí hasta mediados de diciembre del 76. Realmente no sé porque estoy vivo, allí no se respetaba edad, ni la actividad, en ese momento era estudiante de Arquitectura. No puedo responder esa pregunta, la respuesta no la tenemos nosotros, la tienen ellos”, cerró.