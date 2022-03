Orquesta Municipal de Tango: 7 años de reclamo y "silencio de parte de Cultura"

La Orquesta Municipal de Tango va en camino a cumplir 25 años. Los embajadores culturales de Mar del Plata reclaman hace 7 “la correcta categorización y cobrar el sueldo en su totalidad”. Este medio se contactó con uno de sus integrantes, Germán Galbato, quién explicó lo sucedido.

“Hace 7 años que se vienen realizando reclamos para que se genere el reglamento y el orgánico para que se creen todos los cargos correspondientes. Nosotros deberíamos ser 12 y actualmente somos 9. De los 9 músicos 4 vienen con prestaciones de la orquesta sinfónica, hay un solo cargo existente que se jubilará este año y 3 integrantes estamos encasillados como practicantes de músicos cuando deberíamos tener una categoría 21, 20 y 19”, remarcó Germán a El Marplatense.

“Por tercera vez iniciamos el trámite para que nos categoricen como corresponde y siempre hay un ´pero´ distinto. En este último reclamo tuvimos el aval de la Comisión de Hacienda. Desde la secretaria de Cultura tienen parado el expediente desde julio pasado, se va a aprobar el expediente 2022 y ciencia cierta no sabemos si estamos contemplados para este año”, agregó.

“Actualmente estamos cobrando un 40% menos de nuestro sueldo. Nosotros no paramos de ensayar, de tocar, no nos detuvimos nunca, pero no tenemos soluciones desde cultura. En cualquier momento se les puede ocurrir deshacerla y lo logran”, cerró.