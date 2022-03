El FMI aprobó el acuerdo para refinanciar la deuda que contrajo Argentina en 2018

El board del organismo multilateral dio el OK al Acuerdo de Facilidades Extendidas para pagar US$ 45 mil millones. El primer desembolso será de US$ 9.800 millones. Habrá 10 resivisione sobre el cumplimiento de las medidas que deberá aplicar Argentina.